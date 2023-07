Saiba quais são as melhores categorias de investimento para iniciantes

FS Fernanda Strickland

Dinheiro, Real Moeda brasileira - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

Investir dinheiro é um movimento importante para alcançar independência financeira e construir um futuro sólido. No entanto, para quem está começando, o universo dos investimentos pode parecer confuso e assustador. Para especialistas, o melhor tipo de investimento para quem está começando é aquele que se alinha aos seus objetivos financeiros e apresenta o menor risco.

Começar com renda fixa e, posteriormente, diversificar para outros ativos, é uma abordagem prudente. “Educação financeira, paciência e disciplina são fundamentais para evitar aborrecimentos e prejuízos. Trata-se de uma jornada de aprendizado contínuo, por isso é preciso buscar conhecimento sobre conceitos básicos de economia, como juros, inflação e os diferentes tipos de investimentos disponíveis. Entender o funcionamento do mercado e dos ativos é fundamental para tomar decisões informadas e conscientes”, aconselha Eduardo Cavalcanti, consultor de Valores Mobiliários pela CVM e cofundador do Fundamentei.

O especialista pontua que o aprimoramento pessoal e profissional também é fundamental, podendo aumentar significativamente a renda mensal no futuro. “Cursos, treinamentos e livros são exemplos de investimentos em nós mesmos, que podem trazer retornos duradouros”, revela.

O cofundador do Fundamentei aponta que é necessário ter clareza sobre os objetivos. “Seja para aposentadoria, compra de uma casa, educação dos filhos ou apenas acumulação de patrimônio, o propósito de cada investimento pede uma estratégia diferente, sendo importante saber exatamente o que se deseja alcançar”, aponta.

Diversificação é a chave

A diversificação é uma das principais estratégias para reduzir riscos em investimentos. Ao distribuir o dinheiro em diferentes tipos de ativos, como ações, renda fixa, imóveis e também em ativos no exterior, dilui-se os riscos associados a cada classe desses investimentos.

Para o especialista, esse movimento protege o patrimônio em casos de crises econômicas graves ou mesmo em algum problema familiar que o investidor venha a necessitar de recursos próprios. “Deve-se evitar armadilhas com promessas de enriquecimento rápido ou esquemas de pirâmide. Investir é um processo gradual e requer disciplina. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Mantenha-se longe de supostas oportunidades que possam colocar seu dinheiro em risco”, aconselha.

Resultados sólidos não acontecem da noite para o dia, destaca Eduardo, que diz ainda que investir é uma jornada de longo prazo. “É preciso ter paciência e disciplina, pois os melhores investimentos, muitas vezes, são aqueles que se sustentam ao longo do tempo. Tomar decisões impulsivas e baseadas em emoções deve ser evitado, podendo levar a perdas desnecessárias”, revela.

Caso o investidor se sinta inseguro ou confuso em relação aos investimentos, o ideal é procurar a ajuda de um especialista de sua confiança. “Um profissional qualificado pode auxiliar no ensino de uma estratégia de investimento sólida para que o investidor se sinta seguro com a escolha dos seus próprios ativos de acordo com os seus objetivos pessoasi”, conclui.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.