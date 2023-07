Nestlé vai investir R$ 2,7 bi em fábricas de chocolate e biscoito no Brasil

RP Raphael Pati*

A empresa gigante do setor de alimentos e bebidas Nestlé vai ampliar os investimentos no Brasil nos próximos quatro anos. A companhia revelou nesta quinta-feira (20/7) que vai alocar R$ 2,7 bilhões até 2026, para otimizar e atualizar as fábricas de biscoito e chocolate da marca no país.

O investimento é considerado o triplo do que foi aplicado pela empresa no Brasil nos últimos quatro anos. Segundo a Nestlé, o objetivo é “acelerar a estratégia de crescimento” da companhia no país no segmento de biscoitos e chocolates, “que responde por fatia relevante dos negócios da multinacional”.

Mesmo com um ambiente inflacionário persistente, nos últimos 12 meses, a Nestlé apresentou um crescimento de 24% no Brasil, o que foi impulsionado por uma demanda aquecida na categoria, informou, em nota, a empresa.

*Estagiário sob a supervisão de Thays Martins