Dia do Desenrola: agências da Caixa abrem mais cedo nesta sexta-feira

FS Fernanda Strickland

O objetivo, segundo a Caixa, é ampliar a renegociação de dívidas por meio do programa federal Desenrola Brasil - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica informou que nesta sexta-feira (21/7) todas as agências abriram com uma hora de antecedência para fazer o Dia do Desenrola. A data visa ampliar a renegociação de dívidas por meio do programa federal. Segundo o banco, desde que começou o programa, na segunda-feira (17), houve o dobro de procura por negociação de dívidas em seus canais em apenas dois dias de atendimento.

"A Caixa já baixou dos cadastros externos de restrição de crédito a dívidas de até R$ 100 de 225 mil clientes. Nesta sexta-feira, faremos o Dia do Desenrola, uma mobilização dos empregados para atender a população de forma mais direcionada, inclusive com a presença de dirigentes do banco em unidades espalhadas pelo país", disse a presidente do banco, Maria Rita Serrano.

As condições começaram a ser oferecidas pela Caixa na última segunda-feira e seguem válidas até 31 de dezembro deste ano, conforme regras do programa.

Além do Desenrola Brasil, a Caixa promove a campanha própria "Tudo Em Dia", que também oferece renegociação de dívidas para os clientes do banco. Os descontos são de até 90% e abrangem dívidas comerciais de pessoas físicas e jurídicas.