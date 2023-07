Caixa realiza mutirão para o Desenrola Brasil na próxima sexta-feira (21/7)

RH Rosana Hessel

A Caixa Econ?mica Federal vai fazer um mutir?o e ampliar o hor?rio de atendimento das ag?ncias em uma hora, na pr?xima sexta-feira - (crédito: Rosana Hessel/ CB)

A Caixa Econômica Federal vai fazer um mutirão e ampliar o horário de atendimento das agências em uma hora, na próxima sexta-feira (21/7), para o atendimento do público para a ação voltada para o programa Desenrola Brasil, que deu a largada na última segunda-feira (17/7). Nesses dois dias , a Caixa conseguiu renegociar 10 mil contratos, "o dobro da procura por negociação de dívidas em seus canais".

O programa Desenrola prevê a desnegativação automática de pessoas físicas com dívidas de até R$ 100 e a renegociação de dívidas com descontos de até 90% para cidadãos com renda mensal de até R$ 20 mil. As 4 mil agências Caixa vão abrir uma hora mais cedo para um atendimento especial para os clientes interessados em aderir ao programa e limpar o nome na praça.

De acordo com a presidente da Caixa, Rita Serrano, o banco já regularizou a situação cadastral de 225 mil clientes e possui 17,8 milhões de contratos que podem ser renegociados pelo banco pelo programa Desenrola Brasil ou pela campanha Tudo em Dia da Caixa, que oferece descontos nos mesmos moldes do Desenrola, mas abrange também pessoas jurídicas. Ao todo, o passivo desses contratos soma R$ 22 bilhões em dívidas.



Além do desconto de até 90% do saldo devedor para o pagamento à vista, dependendo do perfil da dívida, o correntista poderá fazer um parcelamento de até 96 meses para o pagamento dos valores renegociados.

Conforme dados da Caixa, 90% dos clientes contemplados pela campanha possuem dívidas passíveis de serem quitadas em até R$ 2 mil. Rita Serrano disse que ela vai estar presencialmente em uma das agências do banco em Brasília, assim como os vice-presidentes e os diretores estarão em todas as capitais do país, no reforço do atendimento do mutirão.



O programa Desenrola Brasil, do governo federal, prevê, nessa primeira fase iniciada na última segunda-feira, a desnegativação de 1,5 milhão de pessoas que devem até R$ 100. Se bancos digitais aderirem ao programa, como o Nubank, esse número poderá ser ampliado para 2,5 milhões de pessoas, de acordo com o Ministério da Fazenda.

“Vamos estar atendendo para as duas ações, tanto o público prioritário do desigual quanto ao público que não está no Desenrola, mas que está dentro, se encaixa no nosso programa Tudo em Dia. Então, sexta-feira é o nosso grande dia de renegociar a dívida. A prioridade será renegociar a dívida e nós, agentes da Caixa, as equipes, inclusive, já estão todas preparadas para esse atendimento”, afirmou Rita Serrano, nesta quarta-feira (19/7), a jornalistas.

A Caixa possui 400 mil micro e pequenas empresas com potencial para serem beneficiadas pelo programa próprio de regularização dos devedores. Além do atendimento especial nas agências, o caminhão-agência da Caixa estará na cidade de Santos (SP), participando do mutirão da próxima sexta-feira. Mais informações no site do banco.



De acordo com a instituição, no primeiro semestre, a Caixa registrou R$ 259,1 bilhões em contratações. O volume é recorde e 9% superior ao registrado de janeiro a junho de 2022.

