Caixa amplia prazo de parcelamento de dívidas renegociadas para 120 meses

RH Rosana Hessel

13/07/2023 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF - Palácio do Planalto, lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida, com a presença do presidente Luis Inácio Lula da Slva com Maria Rita Serrano Presidente da Caixa Econômica Federal - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Caixa Econômica Federal ampliou, nesta sexta-feira (21/7), o prazo para renegociar dívidas do programa foi ampliado de 96 para 120 meses. Além disso, abriu as portas das 4 mil agências uma hora mais cedo nesta sexta, que foi chamado de O Dia do Desenrola.

O mutirão da Caixa para o Dia do Desenrola trouxe mais oportunidades aos brasileiros que desejam regularizar débitos atrasados e limpar seus nomes, de acordo com nota da instituição.

Até as 16h de hoje, a Caixa renegociou contratos de 5.333 clientes, no valor de R$ 13,8 milhões. O número de clientes é 30% superior à média da semana. A efetivação dos valores renegociados pelo banco depende do pagamento do boleto de cada contrato, informou o comunicado.



A presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, esteve na Agência Guará, em Brasília (DF), e acompanhou a ação de perto. “Hoje, estamos realizando ações profundamente importantes para nossos clientes. Estamos dando às famílias a possibilidade de retomar o crédito de consumo”, disse Maria Rita, no comunicado.

Desnegativados

A Caixa informou que já desnegativou dos cadastros externos de restrição de crédito a dívida de até R$ 100,00 de 225 mil clientes. A presidente da Caixa destacou na nota que “desnegativar os endividados é permitir que eles tenham caixa novamente, que possam fazer suas compras nas lojas. É devolver às pessoas o que elas têm de melhor, que é o nome”, enfatizou a presidenta.

O banco também está promovendo a sua campanha própria Tudo em Dia Caixa, que oferece oportunidades extras para renegociação das dívidas de seus clientes pessoas física e jurídica, com descontos de até 90%.

BB renegocia R$ 1 bilhão

Na noite de hoje, o Banco do Brasil informou que já renegociou R$ 1 bilhão de clientes na primeira semana do programa Desenrola. Segundo a instituição, 75,8 mil clientes tiveram acesso às condições especiais para a renegociação de dívidas, não só por meio do Desenrola -- iniciativa do governo federal que conta com apoio da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), do BB e de outras instituições financeiras e entidades de proteção ao crédit -- , "mas também por condições especiais do BB para outros públicos (pessoas físicas em geral e também micro e pequenas empresas)".

O BB oferta descontos de até 25% nas taxas de juros de renegociação, descontos de até 96% nas dívidas e prazo de até 120 meses para pagamento, para os públicos selecionados.