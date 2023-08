Haddad: "Não há arestas" em negociação do arcabouço com Lira

Rafaela Gonçalves

Segundo Haddad, as falas sobre o poder da Câmara não foram uma crítica à atuação dos deputados - (crédito: Diogo Zacarias/Ministerio da Fazenda)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, minimizou o desconforto com os líderes e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e disse confiar na aprovação do novo arcabouço fiscal na próxima semana. A declaração vem logo após mais um adiamento da reunião para tratar da votação do projeto, que ficou para a próxima semana.

“Não tem arestas, está tudo resolvido. O presidente Lira é um homem responsável e disse que vai pautar. Temos um novo marco fiscal elogiado no mundo inteiro, muito negociado. Trabalhamos internamente três meses com a área econômica, o presidente Lula validou, a Câmara fez várias alterações pactuadas conosco, e vai sair um bom marco fiscal”, disse a jornalistas nesta quinta-feira (17/8).

Na terça-feira, o ministro havia dito que a Câmara dos Deputados “está com poder muito grande e não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo”. A fala desagradou Lira e outros congressistas, mas, segundo Haddad, não foi uma crítica à atuação da Câmara.

As discussões serão retomadas na próxima segunda-feira (21). Segundo o relator da proposta, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), o texto poderá ser votado na semana que vem ou na última semana do mês, data próxima do limite previsto para o governo enviar o Orçamento ao Congresso, no dia 31.