Projeção de inflação para 2023 volta subir, aponta Boletim Focus

Rafaela Gonçalves

A projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2024 subiu de 1,30% para 1,33% - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Após o reajuste de preços da gasolina e do diesel pela Petrobras, economistas do mercado financeiro revisaram as expectativas para inflação em 2023. Segundo dados do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (21/8), a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) avançou de 4,84% da semana anterior para 4,90%.

Para 2024, a previsão para a inflação continuou em 3,86%, enquanto as projeções de IPCA para 2025 e 2026 permaneceram em 3,50%.

Não houve alterações nas projeções para a taxa básica de juros (Selic) nesta semana. A estimativa foi mantida em 11,75% para o final de 2023. A projeção para 2024 continuou em 9% e a de 2025 permaneceu em 8,5%. A de 2026 também se manteve em 8,5%.

As expectativas para o crescimento da economia brasileira neste ano também foram mantidas. A projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2023 permaneceu em 2,29%, enquanto a projeção para 2024 subiu de 1,30% para 1,33%. A projeção para 2025 continuou em 1,9%, enquanto a de 2026 permaneceu em 2%.

No câmbio, por sua vez, a estimativa para o dólar em 2023 passou de R$ 4,93 para R$ 4,95. A projeção para 2024 se manteve em R$ 5, enquanto a de 2025 ficou nos mesmo R$ 5,09. Já a projeção para 2026 avançou de R$ 5,10 para R$ 5,15.