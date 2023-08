Correio Braziliense

A agência de viagens 123milhas informou, na sexta-feira (18/8), que os pacotes e a emissão de passagens da linha promocional estão suspensos. A medida impacta as viagens previstas de setembro a dezembro deste ano. Segundo a empresa, os valores pagos pelos clientes serão devolvidos por meio de vouchers que poderão ser trocados por passagens, hotéis ou pacotes. Até o momento, a agência ainda não se pronunciou sobre a possibilidade de devolver os valores dos pacotes suspensos em dinheiro.

A empresa disse que a medida ocorre por "circunstâncias de mercado adversas". "A 123milhas sempre buscou agir com transparência e respeito com os seus clientes. Diante disso, gostaríamos de compartilhar uma atualização importante relacionada ao produto Promo. Devido à persistência de circunstâncias de mercado adversas, alheias à nossa vontade, a linha foi suspensa temporariamente e não emitiremos as passagens com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023", explica a agência, em nota.

"Estamos devolvendo integralmente os valores pagos pelos clientes, em vouchers acrescidos de correção monetária de 150% do CDI, acima da inflação e dos juros de mercado", acrescenta a empresa.

Os pedidos de passagem ou pacotes da linha promocional, com embarques previstos para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023, não serão mais emitidos. No entanto, a empresa assegura que a viagem dos clientes que já receberam passagem, localizador ou e-ticket está mantida.

Onde solicitar o voucher?

Para obter o voucher, que poderá ser trocado por passagens, hotéis ou pacotes, o cliente deve acessar o site da empresa e informar o código do pedido, seguido de CPF ou e-mail. Esse vale será emitido em até 5 dias úteis, pelo e-mail cadastrado do pagante, e poderá ser utilizado em até 36 meses, a partir da data de solicitação.