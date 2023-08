Secretaria de Segurança Pública começou preparativos para o 7 de Setembro

José Augusto Limão*

21/08/2023 Crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press. Brasília, DF. CB Poder recebe o Sec. de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar. Na bancada, Ana Maria Campos. - (crédito: Carlos Vieira)

A recente prisão de um comandante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e os preparativos para o desfile de 7 de Setembro foram tema do CB.Poder — parceria entre Correio e TV Brasília — desta segunda-feira (21/8). À jornalista Ana Maria Campos, o secretário de Segurança do DF, Sandro Avelar, destacou a importância do trabalho das forças de seguranças locais e frisou que os atos antidemocráticos de 8 de janeiro foram um acontecimento inédito e que não devem voltar a acontecer.

O secretário explicou que no momento da prisão do ex-comandante da PMDF, coronel Klepter Rosa Gonçalves, estava trabalhando nos preparativos para o desfile de 7 de setembro e que, após conversar com o governador Ibaneis Rocha, decidiu realizar a mudança no comando da polícia. “Entendemos que a melhor forma de lidar com essa situação seria então promovendo, o então o subcomandante, o coronel Adão Macedo à condição de comandante-geral e a coronel Ana Paula Barros Habka, chefe do Estado Maior, a condição de subcomandante”, contou.

O titular da pasta afirmou que oficiais da Polícia Militar ficaram abalados com as acusações e prisões de seus colegas de farda. “PM ela não é feita tão somente com os oficiais, mas tantos oficiais quantos praças estão unidos nesse propósito de continuar trabalhando com afinco e zelando pelo nome da instituição”, salienta. Questionado o posicionamentos políticos por parte de oficiais da segurança pública, Avelar destaca que simpatias eleitorais enquanto indivíduo devem ser respeitadas, mas que isso não pode prejudicar o lado profissional. “Na polícia a gente costuma dizer: a polícia é republicana, não protege (os seus pares) e não persegue. Tem que ser assim, a gente tem que buscar isso durante todo o tempo”, expõe.

Sandro Avelar frisou que há uma tranquilidade para a comemoração do 7 de Setembro na Esplanada e está trabalhando em conjunto com o governo federal para realizar uma boa preparação. “Vamos fazer a nossa parte como sempre, bem feito para garantir a segurança e garantir que no 7 de Setembro, tanto a população quanto às autoridades presentes, estejam seguros”, ressalta.