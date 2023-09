São Paulo — Goiânia foi a capital brasileira que registrou a maior valorização no preço do metro quadrado de imóveis novos do país nos últimos 12 meses, um avanço de 13%. Segundo dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), divulgados nesta terça-feira (26/9), a alta foi puxada pelos imóveis de luxo e superluxo lançados recentemente.

O preço médio fechou em R$ 8.205,00 por metro quadrado em agosto, contra R$ 7.273,00 no mesmo período do ano passado. A capital goiana foi a segunda colocada no ranking dos municípios que registraram as maiores valorizações de imóveis em 2022.

Os números foram divulgados durante a 6ª edição do Fórum Incorpora, realizado pela Abrainc.

A pesquisa atribuiu o boom imobiliário à quantidade de riqueza que circula na região, conhecida por ser o “coração” do agronegócio. No último ano, o estado registrou um Produto Interno Bruto (PIB) duas vezes maior que o da média do país.

Segundo a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO), em 2022 foram lançadas na cidade 11.550 unidades, entre prédios residenciais, comerciais, casas e hotéis — praticamente 80% superior ao numero de 2018, início do ciclo de crescimento.

O valor geral de vendas (VGV) dos lançamentos atingiu R$ 6,3 bilhões, quase duas vezes e meia superior ao registrado em 2018. As vendas também saltaram nesse período: 119% em VGV e 68,5% em unidades.

*A repórter viajou a convite da Abrainc