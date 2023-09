O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a pagar os benefícios de setembro para aposentados, pensionistas e titulares de auxílios que recebem até um salário mínimo (R$ 1.320). O calendário do mês teve início na segunda-feira (25/9) e vai até 6 de outubro. Veja:

Final 1: 25 de setembro;

Final 2: 26 de setembro;

Final 3: 27 de setembro;

Final 4: 28 de setembro;

Final 5: 29 de setembro;

Final 6: 2 de outubro;

Final 7: 3 de outubro;

Final 8: 4 de outubro;

Final 9: 5 de outubro;

Final 0: 6 de outubro.

Em 2 de outubro, o INSS começará a pagar os valores dos beneficiados que recebem mais de um salário mínimo.



As datas de pagamento variam de acordo com o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Aqueles que recebem o benefício há algum tempo, basta se atentar a data habitual.



Segundo informações do INSS, cerca de 37 milhões de pessoas estão incluídas nos repasses previstos para 2023. Confira o calendário completo:

Calendário de pagamentos do INSS de 2023 (foto: Reprodução/INSS)