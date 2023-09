CNI e Sebrae premiam empresas inovadoras nesta terça

A indústria brasileira conhecerá nesta terça-feira (26/9), as empresas mais inovadoras do país. A partir das 19h, na Expo São Paulo, na capital paulista, será realizada a cerimônia de entrega do Prêmio Nacional de Inovação, oferecido a empresas de pequeno, médio e grande porte que investem em inovação.

Iniciativa da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), a premiação é voltada para a indústria, com exceção dos pequenos negócios, que também concorreram nos setores de comércio, serviço ou agronegócio, além do industrial.



Esta é a 8ª edição do prêmio que alcançou o recorde de 3.005 inscritos em todo o país. Foram selecionados 56 finalistas, sendo 39 empresas, oito pesquisadores inovadores e nove ecossistemas de inovação. A categoria Pesquisador Inovador é uma novidade este ano, que tem o objetivo de destacar indivíduos com esforços relevantes em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I).



O estado de São Paulo teve o maior número de finalistas (16), seguido por Santa Catarina (12), Bahia (7), Paraná (6), Distrito Federal (4), Rio Grande do Sul (3) e Minas Gerais (3). Alagoas, Amapá, Maranhão, Piauí e Pará também tiveram um finalista, cada. Algumas empresas foram finalistas em mais de uma categoria.



A solenidade desta noite abre o Congresso Internacional de Inovação da Indústria. Promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Congresso segue na quarta e quinta-feira, aprofundando o tema da Ecoinovação.