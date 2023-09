Congresso de inovação discute soluções sustentáveis para indústria

São Paulo - Tem início nesta quarta-feira (27), no São Paulo Expo, na capital paulista, o 10º Congresso Internacional de Inovação da Indústria. De acordo com os organizadores do evento, o evento reúne, presencialmente, cerca de 7 mil pessoas que, até amanhã, vão discutir o tema da ecoinovação. Outros 7 mil inscritos participam virtualmente do evento.

Na abertura, nesta manhã, está prevista a fala da ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Os anfitriões, presidentes da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Décio Lima, farão a palestra de boas-vindas.

Vencedores do 8º Prêmio Nacional de Inovação, promovido pela CNI, recebem troféus das mãos da ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (foto: Iano Andrade/CNI)

Ontem à noite, houve a cerimônia de entrega do 8° Prêmio Nacional de Inovação. A ministra de Ciência e Tecnologia destacou que a “inovação é o elemento central da nova política industrial que o Brasil está implementando”. Para isso, segundo Luciana, o governo está direcionando investimentos para inovação, em áreas estratégicas, e utiliza instrumentos como o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, que permite o uso do poder de compra do estado, a subvenção, o financiamento, o bônus tecnológico, os incentivos fiscais e a concessão as bolsas.

“Países industrializados e com forte produção científica e tecnológica só alcançaram essa condição mediante o determinado e consistente apoio do Estado. Mobilizando variados instrumentos de políticas públicas para fomentar a indústria, a ciência e tecnologia”, disse a ministra.

Além dos painéis, que terão a participação de 18 palestrantes internacionais e 42 brasileiros, o congresso conta com uma ampla área onde serão expostas tecnologias e inovações de empresas de diversos setores, desde os automóveis do futuro até soluções criadas por pequenas empresas na área de construção civil ou agricultura familiar, por exemplo.

Entre os palestrantes internacionais estão a italiana Mariana Mazzucato, especialista em financiamento para inovação e professora de economia da Universidade de Sussex, na Inglaterra; a cofundadora do Biomimicry Institute, Janine Benyus, que falará sobre a jornada da ecoinovação nas empresas; e Daniel Moczydlower, CEO da Embraer X, que criou o projeto eVTOL, conhecido como carro voador. Ele falará sobre políticas públicas de ecoinovação.

Lideranças de grandes indústrias, como André Clark, da Siemens Energy, e Bernardo Gradin, da Granbiom participarão também de painéis do Congresso.



Prêmio por Inovação



Na cerimônia de entrega do 8° Prêmio Nacional de Inovação, nesta terça-feira (26), participaram 44 instituições finalistas, escolhidas entre 3.005 empresas que se inscreveram para a premiação. Desse total, 15 empresas, três ecossistemas de inovação e três pesquisadores tiveram seus esforços em inovação reconhecidos.



“O Brasil tem um grande desafio, mas também uma grande janela de oportunidade, onde a inovação tem um papel de centralidade em torno do desafio de reindustrializar o país em torno da pauta da transição energética e da transição ecológica e de todo o desafio da descarbonização das cadeias produtivas”, afirmou o diretor de Educação e Tecnologia da CNI, Rafael Lucchesi, na abertura da cerimônia.

O presidente do Sebrae, Décio Lima, destacou que o poder da inovação proporciona cada dia mais qualidade de vida para as pessoas. “É um orgulho estar aqui somando a esse contexto de neoindustrialização e de ecoinovação. Não é só uma noite de premiação. Estamos construindo aquilo que não tem mais volta, que é o mundo da inovação e da inteligência artificial. Esse esforço pela inovação, aliado à sustentabilidade e à inclusão social, modifica a vida do Brasil e do planeta”, disse.



Vencedores por categoria

As empresas concorreram nas categorias de Inovação em Produto, Processo, Sustentabilidade e Gestão da Inovação.



A pequena Nanoscoping, de Santa Catarina, foi o grande destaque da noite, agraciada com três premiações. Especializada em nanoencapsulação de ativos, ela foi reconhecida por inovar nos segmentos veterinário, cosmético, nutricional e agrícola, melhorando a eficiência de produtos.

Já Enel (SP), Suzano Papel e Celulose (BA), Natura (SP) e Embraer (SP) se sagraram vencedoras. Televale (MG), Paranoá (SP), Christal (SC) e Akaer (SP) foram as médias indústrias reconhecidas. Já os prêmios para pequenos negócios ficaram com a Nanoscoping (SC), Deep (SP), Solos (BA) e Brintell (DF).

As empresas Nanoscoping (SC), BMD Têxteis (BA) e o IBM Brasil (SP) foram reconhecidas por suas práticas inovadoras em Saúde e Segurança no Trabalho (SST).

Este ano, o Prêmio Nacional de Inovação reconheceu os Ecossistemas de Inovação em três modalidades: pequeno porte, médio porte e grande porte. As vencedoras dessa categoria foram o Pro_Move Lajeado, do Rio Grande do Sul; Ecossistema de Empreendedorismo e Inovação Itajubá, de Minas Gerais; e Ecossistema de Inovação de Florianópolis, de Santa Catarina.

Na categoria Pesquisador Inovador, os vencedores foram: Letícia Mazzarino, da empresa Nanoscoping (SC); Pascoal Pagliuso, da empresa Akaer (SP); e Gustavo Tonoli, da empresa Klabin (MG).

Para a diretora de Inovação da CNI, Gianna Sagazio, o prêmio reforça a importância de se valorizar a inovação no Brasil e representa uma oportunidade de iniciativas inovadoras serem apresentadas ao país e ao mundo. “Nesta premiação, notamos a enorme capacidade inovadora das empresas, dos pesquisadores inovadores e dos ecossistemas de inovação de diversas partes do país, o que mostra como o Brasil tem potencial para se destacar e como é importante investir em inovação.”

*A repórter viajou a convite da CNI