Boletim Focus: mercado reduz para 4,75% projeção de inflação para 2023

Economistas do mercado financeiro reduziram as projeções para a inflação de 2023, após quatro semanas consecutivas de manutenção. Segundo os dados do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (16/10) pelo Banco Central, a estimativa para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu de 4,86% para 4,75%.

A previsão para a inflação de 2024 permaneceu nos mesmos 3,88%, assim como para 2025, que está em 3,50% há 12 semanas.

As projeções para a taxa básica de juros (Selic) para este ano e os dois próximos também permanecem inalteradas há dez semanas. A estimativa para o final de 2023 continuou em 11,75%, enquanto a projeção para 2024 foi mantida em 9,0% e a de 2025 permaneceu em 8,50%. A de 2026, por sua vez, está nos mesmos 8,50%.

O mercado financeiro manteve a expectativa mediana para o crescimento da economia, medida pelo Produto Interno Bruto (PIB). A projeção para 2023 está em 2,92% há três semanas, enquanto a projeção para 2024 se manteve em 1,50% nas últimas quatro pesquisas. A projeção para 2025 também se manteve em 1,90%, enquanto a de 2026 permaneceu nos mesmos 2,0%.

No câmbio, por sua vez, a estimativa para o dólar em 2023 continuou nos mesmos R$ 5,00 da semana passada. Já a projeção para 2024 subiu de R$ 5,02 para R$ 5,05, enquanto a de 2025 ficou nos mesmos R$ 5,10. A projeção para 2026 permaneceu em R$ 5,20.