Defasagem de 17% do diesel no mercado internacional pressiona Petrobras

Com um cenário de guerra se estendendo no Oriente Médio, o preço do diesel no mercado internacional continua a subir. No fechamento do mercado na última sexta-feira (13/10), a defasagem do valor do combustível cobrado pela Petrobras nas refinarias em relação ao mercado internacional atingiu 17%, contra 12% até o dia anterior, de acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). A diferença do diesel em relação ao mercado internacional nos polos atendidos pela estatal era de menos R$ 0,75 por litro.

Ao considerar a média do preço do produto praticado nos postos em todo o Brasil, a defasagem é de 15%. Ainda não há previsão de quando haverá um novo aumento no preço oficial estabelecido pela Petrobras, que reajustou o valor do combustível pela última vez em 16 de agosto. Mesmo assim, o presidente da companhia afirmou recentemente que avalia a possibilidade de haver uma nova mudança de preços até o fim deste ano.

Apesar do aumento no preço do diesel, o valor da gasolina segue com defasagem praticamente nula. Ou seja, o preço segue alinhado ao que é praticado no mercado externo. "Apesar da estabilidade no câmbio, os preços de referência da gasolina e do óleo apresentaram valorização no mercado internacional no fechamento de sexta, o cenário médio de preços está abaixo da paridade para o óleo diesel e tecnicamente na paridade para gasolina", explica, em nota, a Abicom.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro