Meta registra US$ 11,6 bilhões de lucro líquido

This picture taken on January 12, 2023 in Toulouse, southwestern France shows a tablet displaying the logo of the company Meta. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP) - (crédito: LIONEL BONAVENTURE / AFP) Agence France-Presse Agence France-Presse E-mail

A Meta publicou seus resultados após o fechamento da bolsa de valores de Nova York nesta quarta-feira (25), e reportou um lucro líquido de US$ 11,58 bilhões (R$ 58 bilhões) no terceiro trimestre do ano, mais que o dobro do obtido no mesmo período do ano passado, devido a novos anúncios e ao corte de custos.

No ano passado, a matriz de Facebook, Instagram e WhatsApp, havia obtido 4,4 bilhões de dólares (R$ 23 bilhões, em cotação da época) em lucro líquido no terceiro trimestre.

O faturamento no período cresceu 23% no ano, a US$ 34 bilhões (R$ 115 bilhões), um montante acima do esperado pelos analistas.