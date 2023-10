Concurso Ebserh: inscrições são prorrogadas até terça-feira (31)

O período de inscrições do concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi prorrogado para terça-feira (31/10). Os interessados poderão se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O valor da inscrição varia entre R$ 90 e R$ 159.



Ao todo, são 695 oportunidades, sendo 554 vagas para a área médica; 106 vagas para a área assistencial e 35 vagas para a área administrativa — além de formação de cadastro reserva. O valor da remuneração varia entre cerca de R$ 2 mil e R$ 12 mil, a depender do cargo.



As oportunidades são distribuídas para os 41 hospitais universitários federais vinculados à rede, além da sede da instituição, em Brasília, e dividas em seis microrregiões.

As lotações serão para os seguintes estados: Distrito Federal, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

O concurso será composto por provas objetivas e de títulos, além de prova discursiva para os cargos da área administrativa. A aplicação das provas será em um só dia, 17 de dezembro, em todos os estados brasileiros, incluindo capitais e cidades do interior onde se localizam os hospitais da rede.