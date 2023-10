Diante do tempo com umidade relativa do ar de 90% a 35%, no Distrito Federal, o alerta amarelo de perigo potencial para tempestades e queda de granizo deve continuar, nesta sexta-feira (27/10), pelo quinto dia seguido. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que vai atualizar o comunicado ainda durante esta manhã.

O aviso traz que o DF deve ter chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Apesar de baixo, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

“Tem grandes chances do alerta continuar devido a essa combinação do calor com alta umidade, que aumentam as pancadas de chuva”, afirma Heráclio Alves, meteorologista do Inmet.

Quando ocorrem as pancadas de chuva, o especialista avisa que elas vêm com o pacote completo de rajadas de vento e trovoadas isoladas. “Sempre é importante evitar deixar o carro embaixo de árvores para se proteger de descargas elétricas. As rajadas de vento podem derrubar árvores também”, aconselha.

Para este sábado e domingo, Heráclio adianta que o tempo vai ficar mais quente no DF à tarde. Dessa forma, a temperatura máxima, que será de 33ºC nesta sexta-feira, deve aumentar para a casa dos 35ºC. “O calor, com umidade alta, aumenta as chances de chuva no período da tarde”, explica o meteorologista.

Cuidados com a chuva

Confira a seguir algumas dicas do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) sobre os cuidados com a chuva ao dirigir.

Faça revisão dos pneus, freios, limpadores e faróis do veículo;

Mantenha os pneus calibrados e evite frear quando cair em um buraco para diminuir o efeito do impacto;

Para ter melhor visibilidade, use o ar-condicionado e o desembaçador elétrico traseiro ou abra um pouco os vidros, deixando o ar circular pelo carro;

Reduza a velocidade e mantenha maior distância do veículo à frente;

Se houver pouca visibilidade em função de chuva ou neblina, pare e espere as condições do tempo melhorarem, caso possa fazer isso com segurança;

Evite freadas ou mudanças bruscas, pois o acúmulo de água na pista pode provocar a aquaplanagem, que é quando os pneus perdem o contato com o asfalto;

Utilize sempre a luz de seta para indicar mudança de direção;

Em caso de enchente, abandone o veículo se o nível de água atingir o batente do carro, que pode começar a boiar;

Com informações do Detran-DF