Ataque nos EUA: com quase 40 horas de buscas, veja o que se sabe

O atirador Robert Card, 40 anos, que matou 18 pessoas em três pontos da cidade de Lewiston, nos Estados Unidos, ainda continua foragido. Centenas de policiais do estado do Maine realizam o segundo dia de buscas pelo suspeito. Na noite de quinta-feira (26/10), a polícia cercou a casa do pai e do irmão de Robert, nos arredores de Bowdoin, mas não encontraram informações sobre o paradeiro do atirador.

"As autoridades policiais estão atualmente na cidade de Bowdoin, para executar vários mandados de busca. As autoridades policiais estão fazendo as suas devidas diligências, rastreando todas as pistas em um esforço para localizar e apreender Robert Card", informou a polícia do estado de Maine.

Uma grande parte área da cidade permanece bloqueada para a realização da operação policial. As autoridades locais recomendaram às pessoas que permaneçam em suas casas e ordenou o fechamento de escolas e comércios.

Os policiais envolvidos nas buscas estão utilizando uniformes camuflados ao estilo militar. Agentes do FBI (polícia federal) também estão atuando e cercando a área com "uma abordagem de todos contra um", segundo o chefe da polícia da Lewiston, David St. Pierre.

Robert foi identificado em imagens de segurança apontando um rifle semiautomático enquanto ele entrava em uma pista de boliche. A Justiça emitiu um mandado de prisão por homicídio contra Card. Nascido em 1983, o suspeito é um instrutor de tiros certificado e reservista do Exército.

A polícia pediu que qualquer pessoa que tiver informações sobre a identidade do homem, entre em contato com a corporação. Além disso, também foi divulgada uma foto de uma caminhonete branca, encontrada a dez quilômetros de Lewiston.

Segundo o canal norte -americano ABC News, Robert passou duas semanas em uma unidade hospitalar de saúde mental no início deste ano, após supostamente ameaçar atirar contra uma base da Guarda Nacional americana.

Um das vítimas do ataque armado é o administrador do restaurante Schemengees Bar & Grille, Joseph Walker. O pai dele, Leroy Walker, disse à NBC que a família toda está sofrendo um pesadelo que "não entendem". "Estamos acordados a noite toda. Não sabemos para onde ir, a quem nos dirigir", afirmou.

Com informações da AFP