Gasolina, etanol e diesel têm leve queda no início de novembro

Na primeira semana de novembro, os preços dos principais combustíveis veiculares usados no Brasil, gasolina, diesel e etanol, apresentaram leve queda. Além disso, o combustível renovável é a opção mais vantajosa financeiramente para veículos flex em 15 unidades da Federação. As informações são do levantamento feito pela ValeCard, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.

A pesquisa mostra que o preço da gasolina nos postos de combustíveis apresentou queda de 0,32% no período de 3 a 9 de novembro, em comparação com a semana anterior (27 de outubro a 2 de novembro), com valor médio de R$ 5,862 por litro — variação negativa de R$ 0,019.

As unidades federativas que registraram as maiores quedas foram Acre (-3,36%), Bahia (-1,81%) e Alagoas (-1,46%). O menor preço médio do litro da gasolina foi registrado em Goiás, a R$ 5,652; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 6,700. “Na última semana o varejo seguiu repassando a redução do preço desse combustível nas refinarias da Petrobras, ocorrido em 21 de outubro. Para as próximas semanas devemos ter uma relativa estabilidade da gasolina, a menos que a petroleira faça novos reajustes”, explica Brendon Rodrigues, head de inovação e portfólio na ValeCard.

Etanol

O preço do etanol, por sua vez, teve leve queda de 0,22% na primeira semana de novembro, com média nacional de R$ 3,69 por litro. Combustível renovável está vantajoso financeiramente, em relação à gasolina, em 15 unidades federativas. O preço do etanol hidratado (usado diretamente como combustível veicular) nos postos de combustíveis apresentou uma leve queda de 0,22% no período de 3 a 9 de novembro, em comparação com a semana anterior (27 de outubro a 2 de novembro), com valor médio de R$ 3,690 por litro — variação negativa de R$ 0,008.

Os dados apontam, ainda, que as unidades federativas que registraram as maiores quedas do combustível foram Pará (-4,22%), Bahia (-3,45%) e Rio Grande do Norte (-2,97%). O menor preço médio foi registrado em Goiás, a R$ 3,481; já o Amazonas apresentou a maior média, a R$ 4,598. “Os preços do combustível renovável nos postos seguem refletindo os resultados acima do esperado na produção das usinas”, diz Rodrigues.