Ao longo dos anos, Brasília se firmou como um centro de produção agrícola, indo além dos grãos tradicionais, como soja, milho e feijão. Ao CB.Agro — parceria entre Correio e TV Brasília — desta sexta-feira (10/11), o empresário, produtor de vinho e ex-presidente da AgroBrasilia, Ronaldo Triacca, explicou a contribuição para a diversificação agrícola da área. Com condições climáticas únicas no planalto central, a região do Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal (PAD-DF) se tornou uma das mais diversas do mundo em atividades agropecuárias, impulsionada pela criatividade e tecnologia dos produtores locais.

Clima do planalto central favorece a diversificação agrícola, diz produtor de vinho

“A região do PAD-DF é essencialmente agrícola e com muita produção de grãos e agropecuária. Eu sempre falo que nós temos nesta região do Distrito Federal e entorno uma das regiões mais diversificadas do mundo em níveis de atividades agropecuárias. Isso deve-se ao clima muito bem definido, no planalto central, seis meses de seca, seis meses de chuva, a altitude e essas condições de solos bem drenados propiciam essa grande diversidade”, pontuou.



Triacca completa que o cultivo diversificado inclui morango, goiaba, pimentão, canola, flores e café de alta qualidade. A região também se destaca na produção de trigo, graças ao melhoramento genético da Embrapa, eliminando a necessidade de importação. O setor agrícola do Distrito Federal não apenas representa uma parte da economia local, mas também contribui para o turismo. As feiras tecnológicas e a produção de vinhos se tornam elementos para a evolução da região e a crescente importância do turismo tecnológico.



A atividade serve também para impulsionar o turismo, tornando-se uma atração para visitantes interessados em feiras tecnológicas, vinícolas e gastronomia de qualidade.

Ronaldo destacou um evento nacional planejado para julho, durante as férias, que abordará viticultura e enologia. “Brasília vem despertando essa questão de feiras tecnológicas, um turismo tecnológico, mas eu digo que essa nova atividade que está surgindo, que é a produção de uvas específicas para a produção de vinhos, é mais uma atividade no meio de tantas que o DF já produz vai revolucionar o turismo de Brasília”.