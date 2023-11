A pesquisa foi realizada com mais de 3,2 mil consumidores e revela um crescimento na comparação com o ano passado, quando a expectativa era de 43% em lojas físicas ou virtuais - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press) RAPHAEL PATI* RAPHAEL PATI*

Levantamento realizado pelo site Reclame Aqui em parceria com a Linx — empresa especialista em tecnologia para o varejo —, mostrou que 62% dos consumidores afirmam estar dispostos a comprar na Black Friday, data marcada pela oferta de produtos com desconto, que ocorre nesta sexta-feira. A pesquisa foi realizada com mais de 3,2 mil consumidores e revela um crescimento na comparação com o ano passado, quando a expectativa era de 43% em lojas físicas ou virtuais.

Os itens mais procurados, como de costume, são os eletrodomésticos e os eletroeletrônicos. A pesquisa indica que 70% dos consumidores que planejam gastar na data já monitoram os preços de produtos há pelo menos três meses. Além disso, há uma grande quantidade de brasileiros estreantes na Black Friday, já que ao pesquisa estima que quase 28% dos consumidores vão comprar pela primeira vez. Em 2022, esse percentual foi de 24%.

Para o cofundador e CEO do Reclame Aqui, Edu Neves, "o consumidor veio se movendo para essa posição de confiança, para o consumo nesta Black Friday, ao longo dos últimos meses". "Primeiro, ele teve uma postura conservadora, de pesquisar preços e preparar seu orçamento, dentro de um ticket médio mais baixo, com medo de se endividar, mas mostrando bastante vontade de comprar suas marcas preferidas", avaliou.

A pesquisa concluiu também que o consumidor brasileiro está mais atento, neste ano, para evitar fraudes, optando por marcas que transmitam credibilidade. Segundo o levantamento, 85% dos que responderam à pesquisa afirmam que vão consultar as reclamações da empresa no site antes de efetuarem uma compra.

Compras on-line em alta

A maioria dos consumidores também deve optar por não sair de casa para comprar. A pesquisa mostrou que o e-commerce manteve tendência de alta no período que antecede a data, com aumento considerável de compras em relação às lojas físicas. O estudo também destaca a atuação das redes sociais como canal de vendas, com elevação de 7%, em 2022, para 17% em 2023. Redes como Whatsapp e TikTok estão entre as mais procuradas.

Com o cenário econômico mais estável e favorável às compras, 88% dos varejistas adotam um tom mais confiante neste ano. "Estamos nos preparando há meses. Nossa expectativa é de um ticket médio de compra de, aproximadamente, R$ 1 mil", afirmou Eduardo Galanternick, vice-presidente do Magalu.

"Diante do cenário na Zona Franca de Manaus, adiantamos o abastecimento e a logística de entrega para garantir que a seca no Amazonas não afete as vendas, principalmente de aparelhos de televisão e de ar-condicionado. Estamos preparados para a demanda", disse.

Empresas definem estratégias

O grupo Assaí, que atua no segmento do atacarejo, pretende aproveitar a data para lançar a nova funcionalidade de cashback para os clientes, informa a diretora de Marketing e Gestão de Clientes, Marly Yamamoto. Outro gigante da área de varejo também promete intensificar as promoções nesta sexta-feira é o Pão de Açúcar. "A expectativa é de que seja um período de vendas muito significativo, com um crescimento importante na comparação com o ano passado", explicou a diretora de Marketing e Fidelidade do grupo, Christiane Cruz Citrângulo.

Outra pesquisa, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), identificou os produtos mais procurados pelos brasileiros na internet durante os últimos 30 dias que antecederam a semana da Black Friday. Segundo o estudo, ar-condicionado foi o item que apresentou o maior aumento em relação às buscas na comparação com o mês anterior, com 177% de crescimento. Em seguida, também se destacam televisores (88%), fogões (68,6%) e caixas de som (61,3%).

Diante de um aumento da busca por itens de maior valor, a maioria dos consumidores também opta por parcelar as compras. Se antes o Pix era o meio de pagamentos mais citado nas pesquisas feitas pela Linx, agora o parcelado do cartão de crédito voltou a ser o mais utilizado, com a lembrança de 51% dos consumidores que responderam a pesquisa.

