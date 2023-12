Considerando a projeção do IPCA de dezembro, a tabela revela índices de 159,17% para faixas além do limite de isenção e 133,65% para a faixa isenta, esta última reajustada em maio de 2023 - (crédito: Drazen Zigic/Freepik) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Levantamento da Unafisco Nacional evidenciou uma notável defasagem na tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) no Brasil. Considerando a projeção do IPCA de dezembro, a tabela revela índices de 159,17% para faixas além do limite de isenção e 133,65% para a faixa isenta, esta última reajustada em maio de 2023. A estimativa para o exercício 2025 indica que, com a devida correção, mais de 13,7 milhões de pessoas seriam isentas adicionalmente.

Em nota, o presidente da Unafisco Nacional, Mauro Silva destaca a preocupação com a justiça tributária. A diferença entre a arrecadação projetada (321 bilhões) e o montante que deveria ser arrecadado (116 bilhões) representa R$ 204,43 bilhões que famílias, especialmente a classe média, deixariam de arrecadar.

A Unafisco ressalta que a tabela aborda a previsão para o ano-calendário 2024 (exercício 2025). É fundamental distinguir essa análise da realidade do ano-calendário 2023 (exercício 2024) ao abordar questões como a declaração de imposto de renda, entregue em abril de 2024 e referente aos rendimentos de 2023.

"Apesar das expectativas, a defasagem na correção do IRPF persiste, sem que a promessa de resolução por parte do presidente Lula tenha sido cumprida", apontou Silva.