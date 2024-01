Febraban projeta alta de 8,5% na carteira de crédito em 2024

Diante das expectativas de continuidade da queda dos juros e a melhora nos índices de inadimplência, os bancos melhoraram as previsões para o desempenho dos empréstimos em 2024. Segundo a Pesquisa de Economia Bancária e Expectativas de dezembro, divulgada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) nesta terça-feira (2/1), a projeção de crescimento da carteira de crédito total desse ano teve um aumento de 8,3% para 8,5%.

O levantamento registrou alta na expectativa tanto na carteira livre, como na direcionada. No caso da carteira livre, a projeção subiu de 8,2% para 8,4%, enquanto para a direcionada, avançou de 8,5% para 8,6%. Por outro lado, houve uma nova redução na expectativa de crescimento da carteira total em 2023, que passou de 7,4% (edição de novembro) para 6,9%, com revisão para baixo concentrada na carteira livre pessoa física.

De acordo com o levantamento, para a carteira livre em 2023, a expectativa de crescimento passou de uma alta de 6,1% para 5,2%, devido à queda da projeção para o desempenho da carteira destinada às famílias, que passou de 9,5% para 8,0%, diante do menor dinamismo apresentado nos últimos meses, especialmente nas linhas de maior risco (rotativas). Por outro lado, a projeção da carteira livre destinada às empresas subiu ligeiramente, de 1,3% para 1,4%.

Já a expectativa de crescimento da carteira direcionada para 2023 subiu de 8,8% para 9,5%, especialmente em função da previsão de maior expansão da carteira pessoa jurídica, que passou de 6,9% para 8,6%, sustentada pelos programas públicos de crédito. Em relação ao crédito direcionado à pessoa física, a projeção de alta passou de 9,8% para 10%.

“O mercado de crédito registrou uma desaceleração razoável em 2023, movimento esperado diante da política monetária contracionista, aumento da inadimplência e eventos negativos no setor corporativo no início do ano. Ainda assim, deve terminar o ano com uma expansão nominal próxima a 7%, analisa Rubens Sardenberg, diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban.

“O mais importante, contudo, é que as expectativas são mais positivas para 2024, quando o crédito deve voltar a acelerar, crescendo acima de 8%, sustentado pelo movimento de queda da taxa de juros e melhora dos índices de inadimplência, que devem beneficiar especialmente o crédito com recursos livres, mais sensível ao ciclo econômico”, complementa Sardenberg.

Inadimplência e juros

Em relação à taxa de inadimplência da carteira livre, a pesquisa capturou estabilidade na projeção tanto para 2023 como para 2024. Para 2023, a projeção é de 4,9% da carteira, o que corresponde ao nível atual do indicador (dado de outubro do Banco Central), reforçando a tese de que a trajetória de alta da inadimplência chegou ao fim (mesmo que ainda com alguma divergência entre os segmentos pessoa física e pessoa jurídica). Em 2024, a projeção permaneceu em 4,6% ao final do ano, o que significaria alguma queda ante 2023.



Em relação à taxa básica de juros (Selic), o levantamento mostrou que a grande maioria (88,9%) dos participantes julgou como adequada a sinalização do Copom de cortes de 0,50 ponto percentual da Selic nas próximas reuniões, uma vez que não foram observadas alterações relevantes no cenário que justifiquem uma intensificação no ritmo de flexibilização monetária.



Deste modo, a mediana para a taxa Selic coletada na pesquisa mostra cortes de 0,50 ponto percentual ao longo do 1º semestre de 2024, com redução para 0,25 ponto percentual a partir do 2º semestre. Também ganhou força a perspectiva de que a taxa Selic encerrará 2024 abaixo de 9,25% ao ano (projeção mediana do Focus na data da realização da pesquisa). Agora, 55,6% dos entrevistados projetam que a taxa ficará abaixo de tal nível até o fim do ano, ante 41,2% dos participantes na pesquisa anterior (realizada em novembro).

A Pesquisa de Economia Bancária e Expectativas da Febraban é realizada a cada 45 dias, logo após a divulgação da Ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e mostra a estimativa dos bancos para o comportamento de diversas variáveis da economia ao longo deste e do próximo ano.

Essa edição foi feita com entrevistas com 18 bancos entre 20 e 22 de dezembro. Com este olhar prospectivo, essa pesquisa se diferencia da Pesquisa Especial de Crédito, divulgada mensalmente e que procura antecipar os números do mês anterior divulgados pela Nota de Política Monetária e Operações de Crédito do Banco Central.