Mega da Virada com maior prêmio da história: entenda rito para saque

Os jogadores das cinco apostas que acertaram as seis dezenas do concurso 2670 da Mega-Sena da Virada começaram 2024 com o pé direito. Os sortudos dividirão o maior prêmio da história das loterias brasileiras, de R$ 588,9 milhões.

O valor para cada uma das cidades das apostas ganhadoras será de R$ 117,7 milhões. São elas: Francisco Morato (SP), cuja aposta foi feita pela internet, e Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA) e Ipira (SC), com os jogos feitos em agências lotéricas.

Apenas a aposta de Salvador não foi simples, o jogo de sete dezenas foi realizado em um bolão de seis cotas. Cada um dos sortudos soteropolitanos receberá R$ 19,6 milhões, totalizando 10 vencedores do prêmio principal sorteado pela Caixa Econômica Federal.

Já o sortudo catarinense receberá mais do que o Produto Interno Bruto (PIB) da cidade em que vive, de R$ 107 milhões, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2021. O município do oeste catarinense possui 4.580 habitantes, segundo os dados de população do Censo Demográfico de 2022 do IBGE, e fica a 437km da capital do estado, Florianópolis.

Além dos cinco grandes ganhadores da Mega da Virada, mais de 165 mil brasileiros começaram o ano novo com mais dinheiro no bolso. Acertaram a quina 1.996 apostas, que vão receber R$ 70.083,58. Outras 164.379 apostas acertaram a quadra e levaram R$1.215,71.

Em Brasília, 37 apostadores acertaram as cinco dezenas. Outros 2.387 moradores da capital federal fizeram a quadra. Uma aposta de 15 números, realizada em uma lotérica do Guará, faturou o prêmio de R$ 700,8 mil. Trata-se de um bolão que custou R$ 25 mil dividido entre 50 apostadores. Cada um receberá R$ 14 mil, após pagar R$ 500 por uma cota.

Contudo, nem sempre apostar o maior número de dezenas em um único jogo é garantia de levar o prêmio. Uma única aposta, com 20 dezenas, teve a chance de sucesso ampliada de 1 para 1.292, custando R$ 193,8 mil, e sequer ganhou prêmio de consolação — acertou apenas três dezenas. O bilhete viralizou nas redes sociais, com diversos comentários lamentando o azar e o prejuízo do apostador. Se tivesse acertado mais uma dezena, já cobria o valor da aposta e levaria R$ 638,2 mil, como aconteceu a outro apostador ousado de Contagem (MG).

Prazos para saque

Agora, os apostadores contemplados precisam ficar atentos ao prazo para a retirada do prêmio. Se não sacarem o dinheiro em até 90 dias, perderão o direito ao recurso, que será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

O pagamento dos prêmios pode ser realizado nas agências lotéricas até o valor bruto de R$ 2.112, como no caso dos contemplados com a quadra da Mega Sena da Virada. No caso dos prêmios maiores, o pagamento só é realizado nas agências da Caixa.

Para sacar os valores, os sortudos precisam apresentar a identidade original com CPF e o bilhete com a aposta premiada. O crédito para valores acima de R$ 10 mil leva, ao menos, dois dias úteis a contar da apresentação na agência da Caixa.