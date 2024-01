O volume total de operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) cresceu 0,9% em novembro ante outubro e alcançou R$ 5,7 trilhões. Segundo dados do Relatório de Estatísticas Monetárias e de Crédito, divulgado nesta quinta-feira (4/1) pelo Banco Central (BC), a alta decorreu da expansão de 0,8% na carteira de crédito destinado às empresas, que somou R$ 2,2 trilhões, e da alta de 0,9% no crédito às famílias, que alcançou um total de R$ 3,4 trilhões.

O estoque de crédito livre subiu 1,0% no penúltimo mês de 2023, enquanto o crédito direcionado apresentou elevação de 0,7%. No crédito livre, houve alta de 1,1% no saldo para pessoas físicas em novembro. Para as empresas, o estoque aumentou 0,9% no período.

Entre os destaques está o estoque de operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física, que cresceu 0,3% em novembro ante outubro, totalizando R$ 989,7 bilhões. Já o estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física avançou 1,8% em novembro ante outubro, para R$ 286,7 bilhões.

O saldo do crédito ampliado ao setor não financeiro subiu 1,4% em novembro ante outubro, para R$ 15,8 trilhões. A categoria corresponde ao saldo dos recursos captados no exterior mediante a contratação de empréstimos ou a emissão de títulos. O montante equivale a 146,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, de acordo com o BC.