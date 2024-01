Juros do rotativo do cartão de crédito caem a 434,4% em novembro

A taxa média de juros do rotativo do cartão de crédito para pessoas físicas caiu de 445% ao ano, em outubro, para 434,4% ao ano, em novembro. Segundo dados do Relatório de Estatísticas Monetárias e de Crédito, divulgado nesta quinta-feira (4/1) pelo Banco Central (BC), a queda diminuiu o patamar de cobrança para o nível mais baixo desde março de 2023.

A modalidade de crédito é ativada automaticamente quando o cliente não paga o valor total da fatura do cartão de crédito até a data do vencimento e é a mais cara do país. Começaram a valer ontem (3) as novas regras que limitam a 100% ao ano os juros do rotativo. Com a mudança, a dívida total de quem atrasa a fatura do cartão não poderá ultrapassar o dobro do débito original.

Em novembro, a taxa do parcelado do cartão, quando a fatura é paga em mais de um mês, variou para 195,2%, contra 195,6% um mês antes. Nesse caso, o banco ou outra instituição financeira cobra encargos sobre o atraso. Assim, a taxa de juros total do cartão de crédito variou de 97,8% para 91,2%.

Ao considerar todas as modalidades de crédito, a taxa média de juros no país com recursos livres, negociados por instituições financeiras, é de 41,8% ao ano. Para as pessoas físicas, os juros são maiores, de 54,9%. Para as pessoas jurídicas, a taxa média é de 22,2%.