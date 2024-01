Estados Unidos retiram restrições à compra de tubos de aço brasileiros

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, anunciou nesta sexta-feira (5/01), a retirada do Brasil da lista de países que vinham sendo sobretaxados na exportação de tubos de aço para os Estados Unidos. O governo brasileiro recebeu ontem o comunicado da Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos (USITC, na sigla em inglês) informando a revogação do direito antidumping aplicado às importações brasileiras dos tubos, que estava em vigor desde 1992.

Segundo o ministro, a sobretaxa era de 103,4%, o que elevava o custo da importação do produto pelas empresas americanas, dificultando as vendas brasileiras. “Essa é uma conquista importante, que vai expandir as exportações do país”, comentou Alckmin, destacando ainda que o Brasil foi o único país a sair da lista.

Para se ter uma ideia do quanto o país era prejudicado pelo direito antidumping, as exportações brasileiras relacionadas especificamente ao produto somaram aproximadamente US$ 22 milhões em 2023, dos quais US$ 457 mil eram destinados aos Estados Unidos, ou seja, apenas 2% das exportações, segundo os dados da secretaria de Comércio Exterior do MDIC.

A partir da revogação da medida de defesa comercial pelo governo dos EUA, o ministro acredita que será possível expandir as vendas nesse segmento.