INPC: índice fica em 3,71% e reajusta aposentadoria do INSS acima do mínimo

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) encerrou o ano de 2023 com alta de 3,71%. O indicador serve como base para definir o reajuste dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ganham acima do salário mínimo. Não haverá aumento real para essas aposentadorias e pensões, apenas a reposição da inflação medida pelo indicador.



O salário mínimo para 2024 ficou estipulado em R$ 1.412, com isso, o novo piso do INSS vai a R$ 1.412, um valor 8,4% acima do salário mínimo pago em 2023, de R$ 1.302. Pelo reajuste da tabela de acordo com o INPC, o teto dos benefícios pagos passa de R$ 7.507,49 para R$ 7.786,01.

Ainda em dezembro foi divulgado o calendário de pagamentos deste ano para aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios como auxílio-doença ou Benefício de Prestação Continuada (BPC). Os depósitos referentes a janeiro serão feitos de 25 de janeiro a 7 de fevereiro para quem recebe um salário mínimo.

Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro. Para saber a data do pagamento, basta ver o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Calendário de pagamentos do INSS (foto: Gov.br)