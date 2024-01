Hérnia de disco é a principal causa de afastamento do trabalho; veja ranking

A hérnia de disco é uma lesão que ocorre com mais frequência na lombar e pode provocar dores e alterações de sensibilidade - (crédito: Reprodução/Freepik) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Hérnia de disco foi a principal causa de afastamento do trabalho em 2023. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, divulgados na última sexta-feira (12/1), dos mais de 2,5 milhões de brasileiros que conseguiram o benefício de incapacidade temporária, 51,4 mil beneficiários foram em decorrência da lesão na coluna vertebral.

A coluna vertebral é composta por vértebras. Entre essas vértebras estão os discos intervertebrais, que são estruturas em formato de anel, constituídas por tecido cartilaginoso e elástico. Com o tempo, esses discos vão se desgastando e isso facilita a formação de hérnias de disco, ou seja, quando parte deles sai da posição normal e comprime as raízes nervosas que emergem da coluna. A condição pode causar dor de intensidade leve, moderada ou tão forte que chega a ser incapacitante.



A dor na lombar é a segunda causa de afastamento do trabalho no Brasil, com 46,9 mil trabalhadores distanciados. Em seguida aparece mioma no útero, com 41, 8 mil concessões de auxílio por incapacidade temporária. Esse benefício é concedido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), desde que haja comprovação, em perícia médica, de que o trabalhador está incapacitado temporariamente para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos em decorrência de doença ou acidente.

Veja o ranking das principais causas de afastamento do trabalho em 2023:

1- Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (Hérnia de disco): 51.453 afastamentos;

Em outubro do ano passado, o Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) simplificaram o acesso remoto para solicitação de benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença). O INSS já tinha permitido que os trabalhadores solicitassem o auxílio sem precisar passar por perícia ou agendar exame médico. Agora, o cidadão pode acessar a página "Meu INSS" utilizando dados pessoais básicos, sem necessidade de fazer login no sistema.