CAF investe US$ 25 milhões em reflorestamento na América Latina

O Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF) anunciou um investimento de US$ 25 milhões na estratégia de reflorestamento da Timberland Investment Group (TIG) na América Latina. A TIG, subsidiária do BTG Pactual, é uma das maiores gestoras de investimentos em terras florestais globalmente, com ativos sob gestão nos Estados Unidos e na América Latina.

Em nota publicada nesta terça-feira (16/1), o CAF se posiciona alinhado com a missão de impulsionar o desenvolvimento sustentável e a integração regional, além de demonstrar o compromisso com iniciativas verdes ao destinar esses recursos. O banco tem como meta tornar-se o banco verde da região, representando um aumento nas aprovações. “O CAF comprometeu-se a alocar US$ 25 bilhões em financiamento verde até 2026, representando um aumento de 24% para 40% do total de aprovações.”



“Como anunciado na COP28 em Dubai, a instituição investirá US$ 15 bilhões até 2030 para aprimorar a gestão de riscos relacionados a desastres naturais. Também destinará US$ 1,25 bilhão nos próximos cinco anos para financiar projetos que contribuam para preservar, revitalizar e promover os ecossistemas marinhos e costeiros da América Latina e do Caribe”, completa a nota.

A iniciativa da TIG visa proteger e restaurar cerca de 150 mil hectares de florestas naturais desmatadas no Brasil, no Uruguai e no Chile. Além disso, planeja plantar centenas de milhões de árvores em florestas comerciais sustentáveis, certificadas de forma independente, com o objetivo de melhorar a biodiversidade e apoiar o desenvolvimento comunitário inclusivo.

A estratégia da TIG também busca capturar aproximadamente 32 milhões de toneladas de carbono ao longo de 15 anos, contribuindo assim para os esforços globais de combate às mudanças climáticas. Para fortalecer a implementação da estratégia, a organização não-governamental Conservation International atua como Consultora de Impacto, ajudando a TIG a alcançar impactos ambientais, climáticos e sociais positivos.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro