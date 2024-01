IPCA-15: alimentos puxam inflação em janeiro

Em janeiro, o preço dos alimentos ficou salgado para o brasileiro. A inflação medida parcialmente neste mês desacelerou, mas os artigos de alimentação tiveram peso relevante na carestia deste início do ano.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), conhecido como prévia da inflação oficial, desacelerou em relação a dezembro e ficou abaixo das previsões do mercado. O indicador medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgado ontem, registrou avanço de 0,31% frente ao mês anterior, quando subiu 0,40%.

As estimativas do mercado para alta do IPCA-15 estavam perto de 0,50%, mas os analistas avaliam que é preciso cautela, pois os dados mostram o aumento do espalhamento da inflação, que teve forte contribuição da carestia dos alimentos, que voltou a acelerar em comparação a dezembro.

Para o cálculo do indicador, que mede a inflação das famílias com rendimento de um a 40 salários mínimos por mês, os preços foram coletados entre 15 de dezembro de 2023 e 14 de janeiro deste ano e comparados com os dados registrados de 14 de novembro a 14 de dezembro.

Das 11 regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE, Belo Horizonte registrou a maior variação do IPCA-15 em janeiro, de 0,88%. Enquanto isso, Brasília registrou a única deflação entre as cidades listadas pelo órgão ligado ao , com variação negativa de 0,41%. No acumulado em 12 meses até janeiro, a capital federal registrou alta de 4,70%.

El Niño

O aumento de preços no grupo alimentação e bebidas registrou, de 1,53%, teve um impacto maior do que a variação do indicador, de 0,32 ponto percentual. Já o grupo de transportes registrou queda de 1,13% e contribuiu para um impacto negativo de 0,24 ponto percentual, ajudando na desaceleração do indicador de carestia no mês. Esse recuo foi puxado, principalmente, pelo tombo de 15,24% nas passagens aéreas, que, sozinho, impactou em -0,16 ponto percentual no IPCA-15. Também houve recuos nos preços dos combustíveis, de 0,63% enquanto gás veicular teve avanço de 2,34%.

Conforme os dados do IBGE, o custo da alimentação no domicílio foi o que mais subiu em janeiro no grupo que liderou as altas de preços. O destaque ficou para os alimentos in natura, como a batata-inglesa (de 25,95%), o tomate (de 11,19%), o arroz (de 5,85%), as frutas (de 5,45%), e as carnes (de 0,94%). Já a alimentação fora do domicílio desacelerou em relação ao mês de dezembro (com alta de 0,53%) e registrou aumento de 0,24%.

“O resultado do IPCA-15 veio abaixo da nossa expectativa. Esperávamos alta em torno de 0,50% e a maior parte das pressões nos preços dos alimentos foi sazonal, e, portanto, é transitória e pode perder força com a aproximação do outono. Além disso, a queda nos preços das passagens aéreas também era um movimento esperado para os meses de janeiro”, destacou o economista Andre Braz, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV-Ibre).

O especialista alertou, porém, para outros fatores relevantes. “O El Niño não prejudicou a safra de grandes commodities, como soja e milho, mas esse fenômeno deixará sua marca na safra de 2024. Então, no segundo trimestre, caso o fenômeno continue forte, podemos ver mais do que alimentos in natura com preços em elevação”, destacou.

José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do banco Fator, chama a atenção para o aumento da dispersão da inflação, pois o índice de difusão passou de 56% para 67%, e para o aumento de preços de serviços subjacentes, que tiveram “contribuição positiva elevada”. Esses dados também preocupam o economista Alexandre Maluf, da XP Investimentos. Ele ressalta que o avanço de 0,68%, na medida de inflação de serviços subjacentes, “ficou acima das estimativas da XP, de 0,52%”.

“Apesar das principais surpresas de alta em serviços subjacentes estarem concentradas em aluguel de carros e serviços bancários, os serviços intensivos em mão de obra têm mostrado sinais relativamente preocupantes nas leituras recentes de inflação, provavelmente refletindo a recente melhoria na renda real disponível às famílias”, disse Maluf. Segundo ele, mesmo com as surpresas baixistas no IPCA-15 de janeiro a XP manteve em 3,7% a previsão para o IPCA deste ano.

O economista e consultor André Perfeito lembra que, na próxima semana, o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, deverá ficar atento aos grupos que continuam sofrendo pressões inflacionárias. “A dispersão dos preços aumentou e uma medida bastante usada pelo Copom para antecipar a inflação, os serviços subjacentes, teve piora”, alerta. Segundo ele, os serviços tendem a pressionar o IPCA, “devido à recuperação do rendimento médio real habitual na esteira do desemprego em queda”.

Conforme os dados do IBGE, nos 12 meses encerrados em janeiro a variação do IPCA-15 foi de 4,47%, também abaixo dos 4,72% contabilizados no mesmo período imediatamente anterior. Em 2023, o indicador registrou alta de 0,55% no primeiro mês do ano.

Colaborou Isabel Dourado, estagiária sob supervisão de Carlos Alexandre de Souza Saiba Mais Economia Saiba como sacar o Bolsa Família no caixa eletrônico 24 horas

Saiba como sacar o Bolsa Família no caixa eletrônico 24 horas Economia Primeira audiência da Gol na Justiça de NY será feita nesta sexta-feira

Primeira audiência da Gol na Justiça de NY será feita nesta sexta-feira Economia Governo nega intenção de ter Guido Mantega no comando da Vale

Governo nega intenção de ter Guido Mantega no comando da Vale Economia Brasil deve produzir 58,7 milhões de sacas de café em 2024