Saiba como sacar o Bolsa Família no caixa eletrônico 24 horas

O governo federal iniciou o calendário mensal de pagamentos do Bolsa Família 2024 em 18 de janeiro, movimentando só neste mês cerca de R$ 14,4 bilhões destinados a 21,1 milhões de famílias. Além da Caixa Econômica Federal, o Banco24Horas oferece o serviço de saque para os mais de 8 milhões de beneficiários que possuem o cartão com chip. São mais de 24 mil caixas eletrônicos, em 1,1 mil municípios de todos os estados do país.

O gerente executivo do Banco24Horas, Marcos Mazz, reforça que a "instituição tem uma capilaridade bastante expressiva no Brasil e é mais uma opção para sacar o benefício do Bolsa Família".

Como sacar

Para realizar o saque nos caixas eletrônicos do Banco24Horas, o beneficiário deve seguir os seguintes passos:

1. Insira o cartão com chip no caixa eletrônico;

2. Digite sua senha;

3. Selecione ou digite o valor desejado;

4. Confirme o saque;

5. Confira o saldo: isso não é obrigatório, mas sempre vale a pena saber o quanto ainda tem na conta. É uma dica boa para monitorar os próximos saques e realizar o controle de gastos.



Saiba quais são os cartões do Bolsa Família com chip que permitem realizar saques no Banco24Horas

Auxilio Brasil pode ser sacado no banco 24h (foto: Reprodução)

Calendário do Bolsa Família para janeiro de 2024:

• Final do NIS: 7 - pagamento em 26/1

• Final do NIS: 8 - pagamento em 29/1

• Final do NIS: 9 - pagamento em 30/1

• Final do NIS: 0 - pagamento em 31/1

Previsão de pagamentos para o ano de 2024:

• Fevereiro: de 16/2 a 29/2;

• Março: de 15/3 a 28/3;

• Abril: de 17/4 a 30/4;

• Maio: de 17/5 a 31/5;

• Junho: de 17/6 a 28/6;

• Julho: de 18/7 a 31/7;

• Agosto: de 19/8 a 30/8;

• Setembro: de 17/9 a 30/9;

• Outubro: de 18/10 a 31/10;

• Novembro: de 14/11 a 29/11;

• Dezembro: de 10/12 a 23/12.