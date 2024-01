Resultado preliminar do pedido para isenção da inscrição sai hoje

A relação preliminar dos candidatos contemplados com a isenção do pagamento da taxa de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será divulgada hoje, na página do certame. O Enem dos concursos, como tem sido chamado, é organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). A prova para concorrer a uma das 6.640 vagas ofertadas, será aplicada no dia 5 de maio.

O prazo para os candidatos interessados em pleitear a isenção da taxa de inscrição terminou na sexta-feira (26). Conforme o edital, tem direito a gratuidade pessoas incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico); beneficiários do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou do Programa Universidade para Todos (ProUni); e doadores de medula.

Contestações

Os candidatos que tiveram a solicitação de isenção da taxa de inscrição negada, deverão apresentar recurso hoje e amanhã. A relação final com os aprovados para realizar a prova sem custos será divulgada em 6 de fevereiro. O valor da taxa é de R$ 60 para nível médio (692 vagas) e R$ 90 para cargos que exigem nível superior (5.948).

O prazo de inscrições, iniciado em 19 de janeiro, terminará em 9 de fevereiro. De acordo com o Ministério, até sexta-feira, o Concurso Público Nacional Unificado registrou mais de um milhão de pessoas inscritas. Os salários variam entre R$ 4 mil e R$ 22 mil, dependendo da carreira escolhida.