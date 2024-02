BNDES amplia em R$ 4 bi linha de crédito para o setor agropecuário

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou, nesta sexta-feira (2/2), uma série de medidas para ampliar o alcance dos empréstimos ao agronegócio. Haverá um aumento de R$ 4 bilhões na linha em dólar para o setor agropecuário, que passa a ser o equivalente a R$ 8 bilhões.

De acordo com a instituição financeira, o objetivo é trazer mais segurança aos produtores que atuam no mercado externo para não ficarem expostos à variação do câmbio.

Outra mudança é o alcance do Procapcred, programa voltado para o fortalecimento da estrutura patrimonial das cooperativas de crédito do país. A linha recebeu uma nova dotação de R$ 2 bilhões, estendendo seu prazo de vigência até o fim de 2025.

Agora, o programa, destinado a fortalecer a estrutura patrimonial das cooperativas de crédito, passa a abranger qualquer cooperado pessoa física de uma cooperativa ou banco cooperativo residente e domiciliado no Brasil.

Além disso, o limite de financiamento foi elevado de R$ 30 mil para até R$ 100 mil, a cada dois anos, por cliente. Também houve redução nas taxas e extensão dos prazos, com condições específicas para cooperados das regiões Norte e Nordeste, visando facilitar o acesso ao crédito nessas áreas.

LCAs

O banco de fomento estatal retomou a captação por Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) — investimento de renda fixa em uma carteira de empréstimos. A modalidade somou captação de R$ 808 milhões nesta sexta-feira e deve reforçar os recursos do BNDES destinados ao financiamento de investimentos na atividade agropecuária.

Os fundos provenientes dessas captações conferem ao banco a capacidade de oferecer taxas competitivas ao setor agropecuário, ampliando assim o acesso ao crédito e fomentando o desenvolvimento sustentável no campo.