Varejo despenca em dezembro, mas encerra 2023 com alta de 1,7%

O volume de vendas do varejo registrou queda de 1,3% na passagem de novembro para dezembro. Segundo os dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira (7/2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esse foi o resultado negativo de maior amplitude do ano.

Apesar do desempenho no último mês de 2023, o varejo encerrou o ano no campo positivo, acumulando alta de 1,7%, resultado superior a 2022, quando a variação foi de 1,0%. Seis dos oito setores pesquisados apresentaram queda em dezembro, incluindo equipamentos de informática, móveis e eletrodomésticos, vestuário e calçados, além de livros e artigos farmacêuticos.

Segundo o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, o mês de novembro tem concentrado parte da receita de outubro e dezembro, por causa da Black Friday. “As pessoas atrasam as compras de outubro e adiantam as de dezembro por causa desse período. Ainda em comparação com os últimos quatro anos, dezembro de 2023 registrou o menor resultado negativo”, avaliou.

No âmbito do varejo ampliado, sete das 11 atividades pesquisadas fecharam o ano no campo positivo, com destaque para veículos e motos, itens de maior valor agregado. O pesquisador apontou que o desempenho representa uma retomada do setor, que passou um tempo com poucas receitas, principalmente depois da pandemia.

“O setor observou uma queda muito grande e uma recuperação muito lenta, após vários fechamentos nos anos anteriores. O resultado representa a retomada a uma certa normalidade”, destacou Santos.