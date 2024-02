Mercado de beleza atingirá cerca de US$ 580 bilhões até 2027, aponta pesquisa

O setor de beleza vem se destacando a cada ano, atraindo novos investidores e clientes, mostrando-se forte frente aos cenários instáveis da economia. De acordo com a pesquisa da empresa de consultoria McKinsey Global Institute, após uma forte recuperação desde o auge da pandemia de covid-19, a previsão é que o mercado de beleza atinja cerca de US$ 580 bilhões até 2027, crescendo 6% ao ano.

Nesse panorama, com a expansão de negócios de beleza, é fundamental que o empreendedor se atente às tendências para que a sua marca se destaque frente à concorrência. “Para quem pretende se aprimorar no ramo ou investir nesse segmento, o curso Profissional de Beleza & Bem-Estar oferece um repertório de informações para uma aprendizagem de qualidade, permitindo que o aluno se aperfeiçoe na carreira ou até mesmo se torne um microempreendedor”, explica Larissa Marcelino, Supervisora de Marketing do Cebrac (Centro Brasileiro de Cursos).

O crescimento do segmento vem sendo incentivado pelos hábitos do consumidor, que está cada vez mais preocupado com a aparência. Os brasileiros estão muito interessados em produtos de moda e beleza - a maioria dos brasileiros pretende manter ou aumentar as compras de beleza (83%) e produtos de moda (68%) até junho de 2024, aponta a pesquisa do Google e Offerwise.

Veja o crescimento do mercado d beleza até 2027:

Pesquisa aponta que rama de beleza deve atingir US$ 580 bilhões (foto: Pesquisa McKinsey Global Institute)

Um levantamento divulgado pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), referência do setor, é possível ver que a estética é um dos mercados em maior e mais rápida expansão, tendo crescido 567% nos últimos cinco anos e empregando mais de 480 mil profissionais direta ou indiretamente.

De acordo com o levantamento, cinco das áreas de beleza mais promissoras são:

Especialista em depilação;

Designer de sobrancelhas;

Manicure e pedicure;

Maquiador(a);

Cabeleireiro.