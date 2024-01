Beleza Pura: novela foi marcada por morte inesperada nos bastidores

Beleza Pura estreou no catálogo do Globoplay, nesta última segunda-feira (15), e causou um grande sentimento de nostalgia entre o público. A novela, de autoria de Andrea Maltarolli, foi a primeira e última obra assinada por ela, que faleceu um ano após a exibição do folhetim.

O enredo estrelado por Regiane Alves e Edson Celulari ficou marcada por ter sido a única produção que trouxe o nome da dramaturga como titular. Ela morreu em 2009, aos 46 anos, em decorrência do diagnóstico de câncer de mama, no Rio de Janeiro.

O primeiro trabalho da carreira de Andrea Maltarolli aconteceu em Malhação, em 1995, onde permaneceu na equipe da extinta novela teen, até 2003. Dois anos depois, ela desenvolveu teve a sinopse de uma novela de comédia rural aprovada, mas foi engavetada, e em 2008, então, teve sua primeira e única novela solo, Beleza Pura, no horário das sete da Globo.

Beleza Pura foi transmitida entre fevereiro e setembro daquele ano. Em 2009, Andrea começou a trabalhar na elaboração de um novo enredo, que recebeu o título provisório de Búu, mas foi diagnosticada com o tumor, e morreu cinco dias antes de seu aniversário de 47 anos.

O projeto, inclusive, não foi abandonado após a morte da autora. Na década seguinte, a obra foi desenvolvida por Daniel Ortiz, que estreou na faixa, e recebeu o título de Alto Astral (2014), tendo sido protagonizada por Sergio Guizé e Nathalia Dill.

Andrea Maltarolli (Foto: Memória Globo)

