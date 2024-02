Opep mantém previsão de crescimento da demanda do petróleo para 2024

A demanda global de petróleo deve crescer em 2024, impulsionada principalmente pela China e pelas necessidades de transporte, estima a Opep no seu relatório mensal publicado nesta terça-feira (13/2).

O mundo deverá consumir em média 104,4 milhões de barris por dia (mbd) de petróleo este ano e 106,2 milhões em 2025, depois de 102,1 mbd em 2023, segundo estimativas da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, idênticas ao seu relatório de janeiro.

A organização revisou ligeiramente em alta a sua previsão da demanda para 2024 nos Estados Unidos, em um contexto de melhora da economia, compensando uma ligeira queda esperada na Europa.

"Isso reflete o crescimento econômico robusto esperado para este ano", diz o relatório.

"A manutenção da atividade econômica robusta na China, a recuperação global do tráfego aéreo e as necessidades de matérias-primas da indústria petroquímica serão elementos-chave para o crescimento da demanda do petróleo em 2024", afirma a Opep.