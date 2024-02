1 viúva, 5 filhos, 18 netos e 6 bisnetos: os herdeiros de Abílio Diniz

Morto aos 87 anos em decorrência de uma pneumonite, nesse domingo (18/2), em São Paulo, Abílio Diniz, empresário fundador do Grupo Pão de Açúcar, deixou uma fortuna de US$ 2 bilhões (R$ 9,9 bilhões) e era o 21º brasileiro mais rico do mundo, de acordo com lista da Forbes.

A bolada deixada pelo empresário deve ser distribuída entre a viúva, Geyze Diniz, os cinco filhos, os 18 netos e os seis bisnetos.

Os filhos

Ana Maria Diniz, 63 anos, é a filha primogênita do empresário e tem quatro filhos. Ela é casada com Luiz Felipe D'Avila, pré-candidato à presidência da República em 2022, pelo Partido Novo. Atualmente, Ana Maria preside o Instituto Península, mas iniciou sua carreira no Grupo Pão de Açúcar, onde atuou por 17 anos.

Adriana Diniz, 55 anos, leva uma vida longe dos holofotes.

Pedro Paulo Diniz, 53 anos, é ex-piloto de Fórmula 1 e agora administra a Fazenda da Toca, em Itirapina, São Paulo, onde mora com a esposa e dois filhos.

Os filhos mais novos de Abílio Diniz são Rafaela e Miguel Diniz, 17 e 14 anos. Os adolescentes são fruto do casamento de Diniz com Gayze Diniz.

Abílio também era pai do investidor João Paulo Diniz, morto aos 58 anos, em decorrência de um infarto, em 2022. Ele fundou a empresa de investimentos Componente, além de ter sido sócio de academias e restaurantes em São Paulo.

Velório de Abílio Diniz

O sepultamento do empresário Abílio Diniz ocorreu no Estádio do Morumbi, casa do São Paulo, seu time do coração, nessa segunda-feira (19/2). O velório, que contou com diversas personalidades, teve uma cerimônia reservada à família e que depois foi aberto ao público. O velório foi acompanhado por amigos, empresários, políticos e populares.

Mesmo fora do comando do Grupo Pão de Açúcar há 11 anos, funcionários da varejista eram vistos uniformizados no estádio. Compareceram ao velório políticos como o deputado estadual paulista Eduardo Suplicy (PT) e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), além do vice- presidente Geraldo Alckmin e o ex-presidente Michel Temer.

“A gente lamenta e é uma grande perda não só para a cidade e para o Brasil, mas para o mundo. Abilio levou o nome do Brasil muito positivamente para o mundo todo”, disse o prefeito de São Paulo.

Personalidades do esporte, das artes e do entretenimento também compareceram, como o apresentador Luciano Huck, a atriz Mariana Rios, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e o ex-piloto Felipe Massa, da Fórmula-1.