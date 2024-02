Brasília registra maior alta no aluguel; veja ranking de cidades

O Índice de Aluguel do QuintoAndar Wimoveis, divulgado nesta terça-feira (20/2), aponta que Brasília registrou em janeiro a maior alta no preço do aluguel de toda a série histórica, iniciada em 2019. O aumento foi de 3,33% no valor de dezembro para janeiro e o crescimento acumulado nos últimos 12 meses chegou a 12,46%.



Segundo os dados, a cidade fechou o mês com o metro quadrado sendo negociado, em média, a R$ 44,59. Assim como em outras capitais do país, a alta temporada de procura de aluguéis contribuiu para o resultado. Como muitos contratos vencem no fim do ano, há uma demanda maior por aluguel nos primeiros meses.

Os imóveis menores, de um a de dois quartos, foram os grandes responsáveis por puxar o preço. Eles também tiveram a maior alta mensal já registrada. No acumulado de 12 meses, os apartamentos de um quarto apresentaram um aumento de 13,71% e os de dois dormitórios, 11,47%.

“O mercado imobiliário em Brasília está extremamente aquecido. Uma prova disso é que, na média, não se viu descontos sendo dados nas concretizações de negócio em janeiro, algo bastante raro”, destaca Pedro Capetti, especialista em dados do Grupo QuintoAndar.

Preços médios

O Índice de Aluguel QuintoAndar Wimoveis mostra ainda que apartamentos de um quarto têm valor de aluguel médio com variação de R$ 1.310 a R$ 1.390. Mas a cifra pode chegar a até R$ 1.650 com mobília e a até R$ 1.700 com vaga de garagem. As moradias de dois quartos têm um preço médio que varia de R$ 1.870 a R$ 1.980 e os de três dormitórios vão de R$ 3.300 a R$ 3.490.

O Setor de Clubes Esportivos Sul aparece no primeiro lugar do ranking de regiões mais caras - desta vez, ultrapassando a marca de R$ 90 por metro quadrado. Isso faz com que a região nobre de Brasília fique atrás apenas do Leblon (no Rio) e da Vila Olímpia (em São Paulo), numa lista que inclui ainda as cidades de Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre.

Veja as 5 regiões mais caras da cidade (com valor do m²):

Setor de Clubes Esportivos Sul - R$ 90,7

Asa Sul - R$ 47,5

Setor Sudoeste - R$ 47,3

Asa Norte - R$ 46,5

Lago Norte - R$ 45,2

É importante ressaltar que o preço médio do metro quadrado reflete as características inerentes de cada localidade. Isso significa que regiões onde predominam apartamentos menores, por exemplo, tendem a ter um valor maior nesta leitura específica.