McDonald's é notificado pelo Procon-SP para explicar "sumiço" do McFish

O Procon-SP ainda pede explicações sobre como a empresa está lidando com os casos dos clientes que não conseguiram retirar o sanduíche, mesmo após compra em pré-venda

O Procon-SP informou na terça-feira, 20, que notificou o McDonalds para que forneça explicações sobre a falta do sanduíche McFish, em meio às reclamações de consumidores que não conseguiram obter o produto. O McDonalds terá até a quinta-feira, 22, para encaminhar esclarecimentos sobre as quantidades produzidas e entregues do McFish, além de como o consumidor foi informado sobre a oferta, quais as razões que levaram ao esgotamento do estoque e se há previsão de restabelecimento do item no cardápio.

Procurado pela reportagem, o McDonalds informou que fornecerá os esclarecimentos solicitados dentro do prazo concedido pelo Procon-SP.

O Procon-SP ainda pede explicações sobre como a empresa está lidando com os casos dos clientes que não conseguiram retirar o sanduíche, mesmo após compra em pré-venda; como os consumidores estão sendo atendidos; e quais os canais de atendimento disponibilizados, "dentre outras informações relevantes para o entendimento da situação", diz o órgão, em nota.

McDonalds teve pedidos acima do esperado

A rede de fast food afirma que registrou pedidos acima do esperado na pré-venda, o que aumentou com a abertura das vendas gerais, principalmente em São Paulo.

Também afirmou que, durante toda a campanha, solucionou dúvidas via SAC e redes sociais e segue à disposição em seus canais oficiais.

Veja a íntegra da resposta:

"Alinhada com a estratégia da companhia de promover uma escuta ativa dos seus consumidores, a volta do McFish por tempo limitado atendeu aos desejos de uma comunidade altamente engajada nas redes sociais que aos poucos foi fomentando a curiosidade de McLovers de todo o Brasil. Na venda antecipada, a marca registrou números acima do esperado, que cresceram com a abertura das vendas oficiais, principalmente em São Paulo, e durante toda a campanha, a empresa solucionou as dúvidas dos consumidores via SAC e redes sociais e segue à disposição em seus canais oficiais. A companhia reitera ainda seu respeito aos clientes e ao Procon e esclarecerá os pontos solicitados pela entidade dentro do prazo concedido."

Volta do McFish

Fora do cardápio desde 2019, o McFish retornou em pré-venda no aplicativo da rede de fast food no dia 17 de janeiro, para retiradas a partir do dia 30. As vendas gerais começaram no dia 6 de fevereiro e o retorno do sanduíche ainda trouxe a versão inédita McFish Duplo, com dois filés de peixe empanado.

Ao anunciar a campanha, o McDonalds havia informado que o estoque do McFish era "muito limitado"'.

Em meio às vendas, surgiram críticas e reclamações nas redes sociais e na imprensa, além das queixas registradas no próprio Procon-SP, de consumidores que relatavam a falta do produto, até mesmo para quem já havia adquirido o sanduíche em pré-venda.