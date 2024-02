Valores a Receber: novo golpe rouba dinheiro de vítimas com programa do BC

A promessa de reaver dinheiro em alguma conta esquecida pode acabar em prejuízo. Golpistas estão usando o vídeos reais de celebridades como iscas para um site fraudulento fingindo se tratar do programa “Valores a Receber” do Banco Central.

O criminoso informa que a vítima tem dinheiro a receber e solicita uma suposta "taxa de saque" para sua liberação. Em uma versão ainda mais sofisticada, pela rede social, as vítimas se deparam com um vídeo patrocinado legítimo de uma celebridade promovendo o programa do BC e o dinheiro esquecido. Mas, diferentemente da publicidade legítima, o golpe usa um link fraudulento que direciona as pessoas para um portal muito semelhante ao site do governo.

Já dentro do site malicioso, será solicitado à vítima que informe seu CPF para verificação do saldo a receber. Como resultado, o site informa automaticamente o nome completo da pessoa e pedirá a confirmação da filiação para provar que o indivíduo é quem ele diz ser, tudo isso para passar uma impressão do legitimidade. Vale destacar ainda que os golpistas também têm acesso a base de dados vazada para realizar esse processo.







< >

Em seguida, o site segue para uma interação via chat com o envio de áudios, supostamente do suporte do governo federal, com a voz e o nome de um atendente forjado, para reforçar ainda mais a veracidade da situação e a vítima se sentir cada vez mais segura.

Com essa “verificação” da conta, o falso atendente confirma que a pessoa possui um valor para receber — esse valor varia de R$ 3 a R$ 6 mil. Porém, para que esse dinheiro seja retirado, a pessoa deve pagar uma falsa taxa federal para a liberação. Com isso, é gerado uma guia de pagamento na quantia de aproximadamente R$ 70.

Depois que a guia é gerada para pagamento, o site fraudulento solicita uma chave Pix para prosseguir para a página de pagamento. É neste momento, com esperança de que vai resgatar a quantia após pagamento eletrônico instantâneo, que a vítima perde seu dinheiro.

“O golpe é muito bem feito porque explora vídeos reais para criar credibilidade ao link falso — que também é muito bem estruturado e semelhante ao site original. Há ainda a interação no portal via chat em que enviam áudios e mostram dados pessoais verdadeiros do indivíduo, para corroborar com a ideia de que é um trâmite verídico”, comenta Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina, que informou já ter reportado o golpe ao Banco Central para evitar que novas pessoas transfiram dinheiro para esses criminosos.