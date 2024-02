Haddad testa negativo para covid e retoma agenda presencial do G20

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, testou negativo para covid-19 e vai retomar a agenda presencial do G20 nesta quinta-feira (29/2). De acordo com a assessoria de imprensa, ele já está no evento, em São Paulo. O encontro reúne ministros das finanças e presidentes dos bancos centrais do grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Africana e a União Europeia.

Estão previstos para esta quinta encontros bilaterais com os ministros das Finanças da França, Bruno Le Maire, e da África do Sul, Enoch Godongwana.

Ainda pela manhã, Haddad participa de um painel sobre tributação internacional e, no período da tarde, marca presença na sessão temática sobre financiamento para o desenvolvimento sustentável. Com a retomada dos encontros presenciais, a agenda do ministro ainda será atualizada ao longo do dia.

“Após permanecer em isolamento desde a última sexta-feira (23), o ministro cumprirá presencialmente na Bienal do Parque Ibiraquera as agendas do último dia da Trilha de Finanças do G20, sob a presidência do Brasil”, informou o comunicado à imprensa.

O ministro havia testado positivo para covid no último domingo (25) e participou de forma remota dos compromissos ao longo da semana.

