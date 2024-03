Toyota investirá R$ 11 bi no Brasil

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, antecipou ontem que a Toyota anunciará investimentos de R$ 11 bilhões no Brasil nos próximos anos, com previsão de lançamento de novos modelos de automóveis. O anúncio deve ocorrer amanhã, em Sorocaba (SP), onde a Toyota tem fábrica.

"A Toyota está no Brasil há 66 anos e vem contribuindo enormemente para o adensamento das nossas cadeias produtivas. Seu anúncio é uma demonstração clara da confiança dessa grande empresa japonesa em nossa economia", escreveu em publicação nas redes sociais.

No mês passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve com o presidente global do Grupo Hyundai Motor, Eui-Sun Chung. No encontro, o executivo da empresa sul-coreana anunciou US$ 1,1 bilhão em investimentos no Brasil até 2032.

GM e BYD

Recentemente a BYD e a General Motors também anunciaram novos investimentos bilionários para produção de veículos no mercado brasileiro.

A GM possui três fábricas em São Paulo, nas cidades de Mogi das Cruzes, São Caetano do Sul e São José dos Campos, além de duas no Sul do país, em Gravataí (RS) e Joinville (SC). O aporte inicial da montadora norte-americana será de R$ 7 bilhões, de 2024 a 2028, dando início às celebrações dos 100 anos da empresa no Brasil.

Já a BYD prevê um investimento de R$ 3 bilhões, interligados à nova fábrica da marca chinesa em Camaçari (BA). A expectativa é de que mais de 10 mil vagas de empregos sejam geradas.