Lula após alta de 2,9% no PIB: "Crescemos bem mais que o previsto"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou, nesta sexta-feira (1º/3), o crescimento de 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) no último ano, o que representa um movimento da economia brasileira de R$ 10,9 trilhões. O presidente destacou que o crescimento foi maior que o antecipado.

“O PIB do Brasil cresceu 2,9% em 2023, segundo o IBGE. Vocês lembram que a previsão de alguns era 0,9%? Crescemos bem mais que o previsto e vamos continuar trabalhando para crescer com qualidade e pela melhora de vida de todos”, escreveu Lula no X (antigo Twitter).

O resultado do PIB, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apresentou uma discreta desaceleração em relação a 2022, quando foi registrado um crescimento de 3%.

Lula comentou sobre a expectativa de crescimento acima dos 3% de 2022 na terça (27/2). “Nós vamos crescer mais do que qualquer previsão. Nós vamos chegar a 3% ou um pouco mais de crescimento este ano. E por que vamos crescer? Porque as coisas estão acontecendo”, declarou o presidente em entrevista à Rede TV!

O Fundo Monetário Internacional (FMI) foi uma das entidades que projetaram um crescimento mais tímido para o Brasil neste ano. Em agosto do ano passado, o FMI estimou uma alta de 2,1% em 2024.