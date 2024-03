Desde fevereiro, além do acesso por meio da conta gov.br, a plataforma oficial do Desenrola Brasil pode ser acessada por meio das plataformas da Serasa - (crédito: Divulgação/Ministério da Fazenda) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O governo federal e a Serasa promovem, a partir desta segunda-feira (4/3), um mutirão para renegociação de dívidas no país. Intitulada MegaFeirão Serasa e Desenrola, a ação tem o objetivo de combater o endividamento da população brasileira e conta com a participação de 700 empresas de diversos segmentos, como bancos, empresas de telecomunicação, varejo, universidades, empresas de recuperação de crédito e de energia elétrica.

Os interessados em participar da ação de renegociação devem acessar as plataformas digitais do Desenrola Brasil e da Serasa até 28 de março. Entre as vantagens do mutirão, serão oferecidos descontos de até 99%, oportunidade de pagamento à vista via Pix ou boleto e parcelamento que pode chegar a 72 vezes.

Os moradores de São Paulo também poderão consultar e negociar dívidas presencialmente, no Palácio dos Correios. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Segundo a Serasa, não será possível negociar protestos, cheques sem fundo e falências pela plataforma da Serasa.

Cuidado com golpes

A Serasa pontua que atende somente pelos canais oficiais e não entra em contato direto com o consumidor. Em caso de dúvidas, sempre confira a veracidade do boleto ou chave Pix antes de realizar o pagamento.

Veja o passo a passo para acessar o “Validador de código de pagamento da Serasa”

Entre no aplicativo (Google Play ou na Apple Store) ou site da Serasa;

Realize o login na plataforma e clique em “soluções”;

Selecione a opção “validar meio de pagamento”;

Preencha o campo com o código recebido. Pronto! Se o seu código for confiável, você já pode pagar o seu acordo com segurança

Desde fevereiro, além do acesso por meio da conta gov.br, a plataforma oficial do Desenrola Brasil pode ser acessada por meio das plataformas da Serasa. Na última fase do Desenrola, que vai até 31 de março de 2024, são oferecidos descontos de até 96% e parcelamento de até 60 vezes (com juros de 1,99% ao mês) no pagamento de dívidas que tenham sido negativadas de 2019 a 31 de dezembro de 2022, e cujo valor atualizado seja inferior a R$20 mil.

Veja o passo a passo para acessar as ofertas do Desenrola Brasil pela Serasa:



Entre no site da Serasa ou baixe o aplicativo (iOS eAndroid). Caso não tenha cadastro, basta criar na hora;

Clique em "Negociar dívidas" e na aba "Minhas dívidas" você verá todas as ofertas disponíveis na Serasa (que podem ou não estar relacionadas ao Desenrola Brasil);

Caso existam ofertas do Desenrola Brasil, você verá uma mensagem indicando a plataforma oficial. Clique em "Ver Detalhes";

Na área "Detalhes da Dívida" clique em "Abrir Site" para acessar a plataforma oficial do programa;

Já no ambiente da plataforma oficial do Desenrola, confira os detalhes das ofertas disponíveis;

Selecione uma ou mais dívidas para negociar e escolha a opção de pagamento: à vista ou parcelado;

No caso de parcelamento, escolha o banco da sua preferência para financiar suas dívidas e selecione a data de vencimento;

Aguarde a análise do banco e, após aprovação, escolha o formato de pagamento das parcelas: boleto, débito automático ou Pix;

Pronto! Lembre-se de revisar as informações antes da autenticação e da assinatura do contrato.