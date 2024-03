Desenrola Brasil começa a ser acessado por plataformas bancárias

O Desenrola Brasil começou a ser acessado por meio de plataformas bancárias nesta quarta-feira (6/3). O Itaú Unibanco foi o primeiro banco a integrar aplicativo e site à plataforma do programa. Com isso, os clientes da instituição que se enquadram na faixa 1 do Desenrola já conseguem ver as ofertas disponíveis.

Quando o cliente acessa a plataforma do banco é redirecionado para o desenrola.gov.br, onde é possível consultar as dívidas e fazer os pagamentos nas condições do programa, sem necessidade de um outro login.

Essa integração foi possível a partir da Portaria Normativa nº 124 do Ministério da Fazenda (MF), publicada no Diário Oficial da União em 29 de janeiro, que autorizou parcerias para ampliar o alcance do Desenrola. Em fevereiro, foi lançada a primeira parceria do programa, com a Serasa Limpa Nome.

“A entrada do banco Itaú como parceiro do Desenrola é mais um passo importante para a ampliação das parcerias do programa e para o funcionamento da plataforma como um hub [distribuidor de informação]. A possibilidade de o usuário de um dos maiores bancos do país ser direcionado diretamente para a plataforma do Desenrola, sem precisar fazer novo login, facilita porque é um aplicativo com o qual os clientes do Itaú já têm mais familiaridade e já estão conectados”, disse o diretor de Programa da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Alexandre Ferreira.

“Continuamos trabalhando para fazer mais parcerias que possam simplificar a experiência do usuário e ampliar o acesso ao programa, nesta reta final”, emendou. O Desenrola Brasil está na reta final de vigência do programa, que vai até 31 de março.

O superintendente de Recuperação de Varejo do Itaú, Luciano Ribeiro, lembrou que a adesão do banco ao Desenrola Brasil ocorreu desde o início do programa, lançado pelo governo federal em julho de 2023.

"Como primeiro banco a atuar como um canal direto e oficial da plataforma do Desenrola para clientes elegíveis à Faixa 1, o Itaú reforça seu compromisso com o programa. Com a consulta direta à plataforma oficial de renegociação via aplicativo do banco, nosso objetivo é apoiar todos os nossos clientes com um acesso facilitado às condições de negociação oferecidas pelo Desenrola", explicou Luciano.

De acordo com Adriano Pahoor, CEO da PDtec e representante da Bolsa de Valores B3, operadora do Desenrola, a infraestrutura da plataforma foi desenvolvida e adaptada, com total segurança, para que o Desenrola possa funcionar como um hub, o que possibilita o acesso por canais parceiros, como o Itaú e a Serasa.

“Essa condição é muito importante para manter o ambiente do programa seguro e permitir que mais pessoas sejam alcançadas e beneficiadas por essa oportunidade única para renegociar as dívidas”, comentou o executivo.