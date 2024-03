"Fizemos a maior safra de todos os tempos", diz supervisor do Sicoob

O cooperativismo financeiro é uma importante alternativa para o empreendedorismo, oferecendo condições mais competitivas do que o mercado tradicional no acesso ao crédito, em especial no agronegócio — responsável por grande parte do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2023. Segundo Leonardo Ribeiro, supervisor comercial de Agronegócio do Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil (Sicoob), a expectativa da instituição é de quebrar a barreira dos R$ 50 bilhões em crédito para a safra 2024-2025.

"Fizemos a maior safra de todos os tempos e, agora, queremos liberar mais alguns bilhões, e chegar ao maior volume de todos os tempos novamente. Queremos romper a barreira de R$ 50 bilhões da safra atual", garantiu Ribeiro, em entrevista, ontem, ao Podcast do Correio.

De acordo com Ribeiro, a meta de R$ 50 bilhões deverá ser atingida devido ao grande número de feiras agrícolas que estão previstas para os próximos meses. E a expectativa é de que o agronegócio siga crescendo na próxima safra, que inicia em julho de 2024.

Segundo Ribeiro, as concessões de crédito para a safra 2023-2024 — que só termina em junho — devem atingir R$ 50 bilhões para produtores agrícolas de todos os portes. O montante é superior ao total da safra anterior, de R$ 37 bilhões.

"Nossa perspectiva é de a oferta de crédito crescer. Na próxima (safra), no mínimo a gente quer liberar R$ 60 bilhões", frisou.

Até o mês passado, o volume de empréstimos realizados pelo Sicoob tinha chegado a R$ 32 bilhões. Desse valor, R$ 7 bilhões deverão ser destinados ao pré-custeio — uma forma de o produtor antecipar a compra de insumos e, assim, aproveitar o preço mais baixo antes de iniciar o plantio.

El Niño

Apesar de salientar a importância do agronegócio para o país — "praticamente um terço do PIB do Brasil é carregado pelo agronegócio, e temos mais de 20 milhões de pessoas empregadas na cadeia do agro", explicou —, adverte que, neste ano, devido aos efeitos do fenômeno climático El Niño, as previsões de queda na produção agrícola devem se confirmar. Ainda assim, isso não desestimulará que os empréstimos do Sicoob aos produtores continuem crescendo e batendo recordes.

O Sicoob tem mais de 7,7 milhões de cooperados, 4,6 mil pontos de atendimento espalhados pelo país e um quadro de 62 mil colaboradores. Ribeiro lembrou que, ao contrário dos grandes bancos, a instituição tem procurado ampliar o número de agências e, atualmente, é a única instituição financeira em 400 municípios.

