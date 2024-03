BB fecha parceria para testes offline de pagamentos com o Drex

O Banco do Brasil firmou, neste domingo (10/3), uma parceria com a empresa alemã Giesecke+Devrient Currency Technology (G+D) para realizar testes sem internet com a nova moeda digital brasileira, o Drex, que ainda está em fase de avaliação pelo Banco Central (BC). O acordo pretende desenvolver soluções adaptadas à realidade brasileira e que complementam as transações com dinheiro, cartões e Pix.

A tecnologia já foi testada em outros países, como Gana e Tailândia, e, de acordo com o Banco do Brasil, a solução de pagamento offline permitirá a exploração de novas utilizações para a moeda digital. Entre as possibilidades, podem ser desenvolvidos modelos de uso do Drex em transações cotidianas, como, por exemplo, em pequenas compras no comércio, pagamentos de serviços e mesada.

A parceria foi fechada após meses de negociação entre o banco e a G+D. Segundo o BB, a proposta de acordo de desenvolvimento tecnológico foi apresentada no programa Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (Lift Challenge), promovido pelo Bacen.

Além do uso em pagamentos do dia a dia, a nova solução poderá ampliar o uso da moeda digital criptografada para pessoas com dificuldade de acesso à internet, sem inclusão financeira ou que habitam em locais com pouca infraestrutura. Também será testado o uso de carteiras digitais em acessórios não convencionais, como uma pulseira ou anel, para pessoas sem contas bancárias.

